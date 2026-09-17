Juicio por Loan: una testigo aseguró que vio a una persona lavando la camioneta de Caillava

Una de las testigos que declaró este jueves en el marco del juicio por la sustracción de Loan Danilo Peña aseguró que, dos días después de la desaparición del menor, vio a una persona lavando la camioneta blanca vinculada a Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

Brisa de los Ángeles Contreras recordó que el sábado 15 de junio de 2024 pasó caminando por la puerta de Caillava y, en ese momento, visualizó a una persona, que le parecía una mujer, lavando la parte delantera del vehículo.

La camioneta cumple un rol clave dentro de la hipótesis de que el niño podría haber sufrido un accidente debido a que las pericias forenses habían confirmado rastros de ADN masculino en el guardabarros derecho y luminol positivo en una de las ruedas. Sin embargo, no pudieron confirmar si pertenecían o no a Loan.

La aparición de una huella en uno de los rastrillajes

Otro de los cinco testigos que declararon este jueves, Diego Axel Luque, remarcó que sus familiares visualizaron una pequeña huella que estaba marcada en barro húmedo durante un operativo de búsqueda que se realizó el viernes 14 de junio de 2024.

Luque sostuvo que había ayudado en el procedimiento policial porque "todos buscaban a Loan". Sin embargo, recordó que "no vio participando en la búsqueda durante esa jornada a Pérez y Caillava".

Cinco testigos declararon en una nueva audiencia por el juicio por la extracción de Loan Peña.

Cómo fue el hallazgo de dos celulares

Jorge Alfredo Delgado, uno de los testigos de la jornada, puntualizó que encontró dos dispositivos celulares tirados en una bolsa de basura: uno estaba apagado, pero el otro sonaba.

Delgado remarcó que en el teléfono que sonaba apareció una imagen de Alicia, la enfermera que atendió a María Caillava durante la noche en la que desapareció Loan; sin embargo, no observó ningún número telefónico ni quién desechó los celulares.

Los otros dos que declararon fueron el enfermero Martín Antonio Robledo, que se trasladó en ambulancia hacia la casa de Catalina Peña tras la desaparición de Loan, y el jefe de bomberos voluntarios José Manuel Ojeda, que recibió a uno de los hermanos del nene para avisarle de la desaparición y solicitar ayuda.



