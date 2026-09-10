Juicio por Loan: Walter Maciel declarará este jueves y se postergaron dos testimonios

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este jueves con una jornada diferente a las habituales, ya que el Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso que haya una sola declaración. El protagonista será el ex comisario Walter Maciel, quien había solicitado la posibilidad de declarar durante una de las últimas audiencias.

La decisión fue comunicada por el juez Fermín Amado Ceroleni al finalizar la jornada del miércoles. En principio, para este jueves estaban previstas las declaraciones de dos testigos, pero fueron postergadas para permitir que Maciel pueda exponer su versión de los hechos ante el tribunal.

Además, la declaración del ex comisario será el único testimonio de la jornada. Eso se debe a que la audiencia será más breve de lo habitual. Según explicó el magistrado, el tribunal tiene una actividad impostergable al mediodía, por lo que el debate deberá finalizar como máximo a las 11:45.

Maciel está acusado como partícipe necesario de la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio. La fiscalía sostiene que tuvo participación en una serie de irregularidades registradas durante las primeras horas de la búsqueda del niño.

Entre los hechos que se le atribuyen figuran una presunta demora en el inicio del operativo, el supuesto cambio de información en el libro de guardia, el repliegue de los rastrillajes después de una falsa alarma y el manejo de la escena donde fue encontrada una zapatilla de Loan.

La semana pasada, el ex jefe de la comisaría de 9 de Julio ya había tomado la palabra antes de una audiencia y anticipado que tenía intención de colaborar con el proceso.

En aquella oportunidad, afirmó: "Soy imputado y perjudicado, pero voy a colaborar en todo". Ahora deberá declarar formalmente ante el tribunal y responder sobre los hechos que se le imputan.

Por su parte, los dos testimonios que fueron postergados corresponden a una integrante de la Sección K9 que participó de los primeros rastrillajes con una perra rastreadora y a una enfermera del Hospital de 9 de Julio que atendió a María Victoria Caillava la noche de la desaparición.

Ambas declaraciones podrían aportar información sobre las primeras horas de la investigación y deberán ser reprogramadas por el Tribunal Oral Federal de Corrientes.