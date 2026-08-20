Juicio por Maradona: el tribunal suspende hasta el jueves próximo el debate tras ordenar allanar un sanatorio y una prepaga

El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro ordenó la suspensión del debate en el juicio que investiga la muerte de Diego Maradona hasta el jueves.

La determinación se toma hasta que se terminen las medidas dictadas por el tribunal de allanar la sede de una prepaga y un conocido sanatorio.

Estos procedimientos se llevarán a cabo en las próximas horas. "Es para la presentación, individualización y secuestro de todos los registros informáticos o de papel y constancias vinculadas al paciente Diego Armando Maradona correspondientes entre el 31 de agosto de 2011 y el 25 de junio de 2025 relacionadas con estudios médicos y de laboratorio", reza la medida.

Por su parte, se dio lugar al pedido del fiscal Patricio Ferrari para llamar a los testigos de la Junta Médica que ya declararon una vez que esté la nueva documentación para que digan si mantienen o modifican sus conclusiones.

La irregularidad quedó expuesta cuando durante el debate oral se constató que unos análisis correspondientes al año 2015 pertenecían en realidad a Don Diego Maradona, momento en que Pelusa se encontraba en Dubái.

El propio fiscal Patricio Ferrari respaldó la validez general del proceso al sostener enfáticamente que "nos engañaron, cometieron un delito y ahora quieren voltear un juicio cuando termina; el juicio no lo van a voltear".