Juicio por Maradona: la Fiscalía solicitó allanar a la prepaga y dos sanatorios tras la confusión con la historia clínica

El fiscal Patricio Ferrari, en conjunto con el abogado querellante Fernando Burlando, solicitó la realización de allanamientos en la prestadora de salud del 10, un sanatorio y una clínica secuestrar el historial médico completo de Diego Armando Maradona.

La medida fue presentada luego de que se expusiera que peritos judiciales habrían incorporado por error estudios correspondientes al padre del exfutbolista, Don Diego, en el expediente del caso.

La detección de la prueba falsa y la postura fiscal

La irregularidad quedó expuesta durante el debate oral al constatarse que unos análisis de función renal realizados en 2015 pertenecían en realidad a Don Diego, fecha en la que el astro se encontraba en Dubai.

El propio fiscal Patricio Ferrari respaldó la validez general del proceso al sostener enfáticamente que "nos engañaron, cometieron un delito y ahora quieren voltear un juicio cuando termina; el juicio no lo van a voltear".

Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que los documentos ingresaron a la causa en noviembre de 2020 aportados por un representante legal de la empresa de medicina privada.

Por su parte, la defensa de los imputados planteó que la inconsistencia compromete las evaluaciones periciales que determinaron las causales de la muerte de la leyenda del fútbol.

Medidas judiciales y el pedido de la querella

Ante el planteo unificado de la fiscalía y la representación de la familia a cargo de Fernando Burlando, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón dispusieron un cuarto intermedio para definir la realización de los procedimientos.

Asimismo, la acusación solicitó investigar por falso testimonio al nefrólogo Hernán Trimarchi, quien prestó declaración sobre los controvertidos análisis.

El tribunal deberá resolver en las próximas horas si ordena los procedimientos de secuestro de documentación para depurar los elementos probatorios y determinar con precisión qué informes técnicos se sustentaron sobre la documentación viciada.