La decisión judicial sobre la revinculación de Morena Rial y su hijo

La Justicia fijó el régimen de custodia y el esquema de revinculación entre la mediática Morena Rial y su hijo mayor, Francesco Benicio, tras una audiencia conciliatoria celebrada con su expareja, Facundo Ambrosioni.

La resolución determinó otorgar la custodia unilateral al padre del niño, estableciendo que el menor continúe su residencia en Córdoba, en tanto que la madre permanecerá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cumpliendo prisión domiciliaria.

El acuerdo alcanzado ante la autoridad judicial prioriza preservar el centro de vida del menor en la provincia cordobesa, donde asiste al colegio y realiza sus actividades cotidianas. Las partes dispusieron las pautas para mantener la comunicación materno-filial durante el proceso.

El régimen de contacto y las visitas acordadas

Según precisó el representante legal del padre, Diego Bustos, el esquema contempla un canal fluido de comunicación a distancia.

Las autoridades dispusieron la realización periódica de videollamadas para garantizar la interacción diaria entre la madre y el menor.

Asimismo, la resolución prevé el traslado del niño hacia la capital del país durante los recesos escolares o períodos de vacaciones. En dichas instancias, el padre se encargará del desplazamiento para posibilitar los encuentros presenciales con la influencer.

"Queremos que Francesco tenga una comunicación más fluida con ella a través de videollamadas. También acordamos que en las vacaciones, o cuando dispongan los tiempos, Facundo lo lleve a visitarla", detalló Diego Bustos.

Situación familiar y residencia en Córdoba

El fallo judicial consolida el entorno familiar del niño junto a su padre en Córdoba. Por su parte, la mediática reside en Buenos Aires junto a su segundo hijo, Amadeo, mientras afronta la medida cautelar dispuesta por el juzgado.

Con esta definición, los tribunales cierran una etapa del conflicto legal por el cuidado personal del menor, supeditando futuros cambios en el régimen de visitas a la evolución de la situación procesal de la madre.