Kayakistas desaparecidos en Santa Teresita: Prefectura sigue la búsqueda con un panorama desalentador

La Prefectura Naval Argentina continúa con los operativos de rastrillaje para dar con el paradero de Oscar Barbero y Félix Mendieta, los dos kayakistas que permanecen desaparecidos en las costas de Santa Teresita. El despliegue de búsqueda se efectúa por agua, aire y tierra, aunque a diez días del hecho las posibilidades de encontrarlos con vida se redujeron sensiblemente.

La alarma por las desapariciones se activó el pasado lunes 21 de septiembre, jornada en la que se registraban condiciones meteorológicas adversas con lluvias y ráfagas de viento intenso.

Antes de ingresar al agua, ambos deportistas habían sido advertidos en una dependencia de Prefectura sobre un alerta climática vigente y la imposibilidad de navegar bajo esas condiciones.

Luego, en medio del temporal, el personal de Prefectura recibió un llamado telefónico de uno de los deportistas, quien alertó que se encontraban a más de tres kilómetros mar adentro y registraban serias dificultades para retornar a la costa.

Tras esa última comunicación, se perdió todo contacto con ambos deportistas, desencadenando un operativo de rescate de manera inmediata. Pese a la intensidad de los rastrillajes coordinados por las autoridades, los resultados han sido negativos.

Cabe señalar que la mencionada fuerza de seguridad amplió hace una semana los trabajos con el guardacostas GC-26 "Thompson". En ese momento también se desplegó un avión desde la Estación Aérea San Fernando, aunque la visibilidad reducida, las lloviznas, los techos bajos y el viento dificultaron las tareas.

La ruta marcada para el operativo de búsqueda terrestre cerca del sector de Termas Marinas.

Durante la búsqueda un avión B-200, de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima de la Armada Argentina, sobrevoló el área durante 5 horas, pero con resultados negativos.

Asimismo, zarpó desde la Base Naval Mar del Plata el patrullero oceánico ARA "Storni" con personal de Sanidad a bordo y personal de la Agrupación Buzos Tácticos con botes de goma para brindar apoyo.

Frente al transcurso de los días, los investigadores reconocieron que las probabilidades de hallar a los navegantes con vida disminuyeron. No obstante, los efectivos mantienen los patrullajes e inspecciones en la zona con la meta de brindar certezas a los allegados de las víctimas.

Oscar Barbero y Félix Mendieta son buscados desde el 21 de septiembre.

Los recorridos terrestres y a pie abarcan las playas de Santa Teresita, Mar del Tuyú y Mar de Ajó, además del sector costero y las inmediaciones del arroyo San Clemente.

Mientras tanto, el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Mar del Plata pidió colaboración a los buques pesqueros que navegan por la zona para que informen cualquier indicio relacionado con los hombres.

En la causa tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) Nº 2 de Mar del Tuyú, perteneciente al Departamento Judicial Dolores, organismo que supervisa las diligencias correspondientes.

La carta de despedida del club "Guerreros Kayak Fishing"





Por otra parte, frente al sombrío panorama, el grupo "Guerreros Kayak Fishing", entidad deportiva a la cual pertenecen Barbero y Mendieta, difundió un mensaje en sus canales oficiales para despedir a los deportistas y solicitar prudencia a la comunidad.

"En este momento tan doloroso, solo queremos pedir una cosa: respeto por sus familias. No es tiempo de juzgar, sino de acompañar, contener y honrar la memoria de nuestros amigos", solicitaron desde Instagram.

Asimismo, desde la institución expresaron la gratitud hacia quienes colaboraron en las tareas de rastreo: "Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que brindaron su tiempo, compromiso, solidaridad y ayuda durante la búsqueda de nuestros compañeros Félix y Oscar".

El mensaje del club de los dos kayakistas desaparecidos en Santa Teresita.

"Cada gesto de apoyo, cada colaboración y cada muestra de acompañamiento significaron muchísimo para todos nosotros y para sus seres queridos. Gracias de corazón por haber estado presentes", expresaron.

Finalmente, la agrupación concluyó su pronunciamiento recordando el lazo que mantendrán con los dos navegantes: "De ahora en más, cada Guerrero que entre al agua no entrará solo. Siempre sentiremos que vamos acompañados por amigos remando junto a nosotros".