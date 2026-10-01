"La abracé porque tenía esperanza de que estuviera viva": desgarrador testimonio del papá de la chica asesinada en Tigre

El hallazgo del cuerpo de Aixa Dana Mili (20) dejó conmocionados a sus familiares, en especial a su papá, quien en diálogo con Crónica HD reveló detalles del momento en que encontró muerta a su hija.

La joven fue hallada semidesnuda y con signos de ahorcamiento. Ocurrió en su casa ubicada en la calle 12 de octubre al 800, en la localidad bonaerense de Dique Luján, en Tigre, cuando su padre volvió de trabajar.

Visiblemente conmocionado, Antonio dijo: "Lo único que pido es justicia por mi hija, siempre teníamos eso de tener contacto con ella. Éramos muy comunicados, ella vivía conmigo siempre. Yo la re cuidaba, donde iba, me avisaba donde iba para acá, siempre comunicando, y a la tarde me avisó cuando estaba en gimnasia, me avisó cuando salía de que iba a vóley, me avisó a las 10 de la noche que que había llegado a casa. Estuvimos mandando mensaje más ese mismo día le pregunté, 'ay, vos estás sola'; 'Sí, papi', me dice, 'estoy más sola que no sé qué', 'Bueno, voy a me voy a poner el agua, me voy a bañar y después me voy a acostar'".

El hombre agregó: "Ella siempre fue reactiva, realegre y lo que menos pensé que a las 8:05 de la mañana salgo de trabajar y cuando subo, entro y la encuentro. En la mesa había una foto de ella con él, que seguramente habrá sido este hijo de puta que la puso y yo la quise agarrar, la abracé porque tenía esperanza de que esté viva, que iba a reaccionar y no me dijo nada. Le pegaba grito y estaba fría, morada y gritaba a los vecinos que no la quería soltar, para no lastimarla".

Desesperación





En ese momento, la desesperación se hizo presente en la escena, y Antonio remarcó que "vino un vecino con una masa, rompió la cadena, vino mi otro vecino y le pedí ayuda para romper la soga. Y cuando la agarro así, la apoyé en el piso y estaba toda fría, lastimada en la vagina. Yo no sé todo esto de lo que hizo el hijo de puta este y pido que haya justicia, que lo agarren porque lo están buscando por todos lados y a mí me arruinó la vida porque mí mi hija nadie me la va a devolver".

"Éramos compañeros de toda la vida, yo no sé cómo voy a seguir así y otros me dicen, 'tenés que seguir por tu hija'. Tengo otra hija pero éramos muy unidos. Yo venía, me preparaba el agua para que yo me tomara unos mates, miramos películas, se ponía a limpiar la casa a la mañana, escuchaba música siempre alegre, ya vendía cosas de bazar, estaba preparando todo una promo por el día de la madre, estaba anotando para comprar las cosas. Ella siempre fue así, siempre se la rebuscó, a no tener un laburo fijo", agregó.

Investigación por abuso





Aunque restan ciertos resultados de la autopsia, el padre de la joven argumentó que "para mí sí, para mí la abusó. Estaba en la en la pieza, estaba todo revuelto, la frazada en el piso, había ropa interior de ella y después la encuentro ahí colgada. Hizo todo esto como para que fuese como que ella lo hizo, y fue él".

Respecto al paradero del prófugo, el hombre manifestó que "dicen muchas cosas, que lo vieron en la zona de Escobar, que lo vieron en Del viso, muchas cosas dicen pero todavía no lo encontraron y lo están buscando".

¿Qué se ve en las cámaras de seguridad ?





Mucho se habla del accionar de las cámaras de seguridad en el barrio donde ocurrió el asesinato, y que Antonio reflejó que "vivo arriba de un supermercado y hay una cámara, que justo apunta en la entrada de casa y lo único que se ve es a las 10 que entra Aixa, pero después del lado de que que apunta de la vereda no se ve si más tarde entró alguien".

"No se puede entrar por ningún lado porque al lado vive mi hermana que tiene un portón, y está siempre cerrado con candado y no hay perro, y del otro lado, tengo los vecinos que también tienen perro y no se puede entrar. Ella tenía la llave, tenía cada uno. No hay manera de trepar y es el único acceso", dijo.

Denuncia contra el prófugo





El ahora prófugo de la justicia estuvo detenido por una causa de violencia de género y fue denunciado por la víctima: "No me imaginaba que se podía haber acercado porque cuando pasó todo esto que le dieron la libertad, después me entero por un estado de WhatsApp y ahí fue cuando le pregunté a Aixa, y me dijo que estaba bien ella porque había hecho lo del tema de la de la violencia de género, del botón antipánico. La policía ya sabía, ya tenía denuncia".

"Entonces me dijo, "No, papi, quédate tranquilo, yo estoy bien, cosa que sospecho, aprieto el botón antipánico que ya lo tengo ahí activado. Digo, ahí cualquier cosa avisa si lo ve pasar que él no tiene por qué acercarse a nadie, no tiene que estar en ningún lado", sostuvo.

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