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Miércoles, 8 de abril de 2026

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Rechazan el pedido de "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino para cerrar la causa por evasión

El fallo de la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Económico, firmado por los jueces Roberto Enrique Hornos y Carolina Robiglio, fue unánime.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal y Económico rechazó un pedido presentado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero de la entidad deportiva, Pablo Toviggino, para ser sobreseídos por "inexistencia de delito" en la causa por presunta apropiación de impuestos y recursos de la seguridad social. 

El fallo, que pertenece a la Sala A y fue firmado por los jueces Roberto Enrique Hornos y Carolina Robiglio, fue unánime. Ahora, el tribunal debe resolver los procesamientos dictados en primera instancia

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La decisión alcanza además a la AFA como entidad y a Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Roberto Lorenzo

Todos ellos, junto a Tapia y Toviggino, ya habían sido procesados el 30 de marzo último por el juez Diego Amarante

La decisión alcanza además a la AFA como entidad y a Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Roberto Lorenzo.&nbsp;Todos ellos, junto a Tapia y Toviggino, ya habían sido procesados el 30 de marzo último por el juez Diego Amarante.&nbsp;googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});La causa contra Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino sigue en pie.
La causa contra Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino sigue en pie.

La causa comenzó a raíz de una denuncia judicial de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), según la cual los máximos responsables de la AFA retuvieron impuestos y contribuciones patronales a sus dependientes sin haberlos depositado.

En el fallo de la Cámara de Apelaciones, los jueces argumentaron que la suspensión de ejecuciones fiscales dispuesta por el Ministerio de Economía de la Nación no elimina ni posterga las obligaciones tributarias, sino que limita de manera temporal las facultades del organismo recaudador para comenzar acciones de cobro. 

En la resolución, el tribunal sostuvo que "el alcance de esas resoluciones administrativas no permite descartar de modo manifiesto la comisión de los delitos investigados", por lo que no se puede establecer una "inexistencia evidente" del ilícito.

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