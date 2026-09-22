La defensa de Pity Álvarez pidió una curatela para el músico tras el choque

Después de ser protagonista de un choque en una estación de servicio, la defensa de Pity Álvarez pidió una curatela para evaluar las condiciones psicofísicas en las que se encuentra el músico.

La solicitud al Cuerpo Médico Forense requiere un diagnóstico completo en un plazo de 30 días, la cual se tramita en el juzgado civil 4.

En ese sentido se pide una "evaluación interdisciplinaria" para que los profesionales se expidan sobre la "capacidad jurídica" del artista y pronunciarse sobre su "diagnóstico y pronóstico".

Se pide que se indique si la persona puede "vivir sola", "cumplir las indicaciones terapéuticas", "cumplir su consentimiento informado para el suministro de información", "trasladarse sola por la vía pública", entre otras.

.El accidente de Pity Álvarez

El siniestro sucedió en una estación de servicio ubicado en la Avenida San Martín al 2400, en La Paternal, y el abogado Sebastián Quejeiro, defensor del músico, confirmó en diálogo con este medio que Álvarez agarró el auto en la madrugada y se lo llevó sin avisar.

Según denunció el damnificado, de 24 años y que conducía un auto Peugeot 208, al querer retirarse de la estación de servicio donde estaba cargando combustible, un vehículo VW Bora "realizó una mala maniobra e impactó contra su rodado, provocándole daños en ambas puertas y la parte delantera del lado del acompañante".

El conductor indicó en su denuncia que supo que se trataba del artista cuando le pidió los datos, aunque Álvarez se retiró del lugar sin aportar ninguna documentación personal ni del vehículo.