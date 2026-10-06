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Martes, 6 de octubre de 2026

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La desgarradora despedida de la mamá del bebé de 10 días que murió en un accidente en Punta Lara: "Estoy destruida"

Yazmin Jaimon recordó a su hijo, quien murió tras un choque múltiple en Punta Lara. El conductor de una camioneta quedó imputado por homicidio culposo.

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Yazmin Jaimon, mamá de Tadeo Ledesma, el bebé de apenas 10 días que murió en un accidente en Punta Lara, compartió un desgarrador mensaje en redes sociales para despedir a su hijo. 

La mujer expresó el profundo dolor que atraviesa luego de la tragedia que terminó con la vida del pequeño. "Mi vida, mami no estaba lista para esto. Te arrancaron de mis brazos injustamente.Tengo el alma partida; solo dame fuerzas, hijito, que estoy destruida", expresó.

En otra publicación, la mujer recordó el vínculo con su hijo y manifestó todo el amor que sentía por él. "Te voy a amar el resto de mi vida. Sé que eras muy perfecto para estar en este mundo", reconoció.

La publicación que realizó la madre del bebé que falleció en un accidente en Punta Lara.
La publicación que realizó la madre del bebé que falleció en un accidente en Punta Lara.

El accidente ocurrió cuando una Ford EcoSport chocó desde atrás a una Fiat Fiorino en la que viajaban Tadeo, sus padres y su hermana de 3 años. 

Como consecuencia del impactante siniestro, el bebé sufrió graves heridas y murió. Su hermana también fue trasladada al Hospital de Niños de La Plata.

El conductor de la EcoSport fue identificado como Oscar Luciano Pacheco, de 66 años. Quedó demorado e imputado por homicidio culposo. La causa está a cargo de la UFI N° 10 de La Plata.

Por el momento, la Justicia investiga las circunstancias del choque y todavía no estableció oficialmente la maniobra ni la velocidad de los vehículos.

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