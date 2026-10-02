La escuela de Santa Fe en la que mataron a un alumno volvió a estar en alerta por un arma

A tan solo seis meses del ataque que terminó con la vida de Ian Cabrera y dejó a otros dos estudiantes heridos en Santa Fe, la comunidad educativa de la provincia volvió a atravesar un episodio de alarma por un alumno con arma.

El miércoles, una estudiante de la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, institución la que se produjo el impactante crimen el 30 de marzo, advirtió a las autoridades sobre una fotografía que circulaba en un canal de WhatsApp. En la imagen, según la denuncia, aparecía un compañero de 16 años empuñando un arma de fuego.

Ante la situación, la directiva de la escuela activó el protocolo correspondiente y dio intervención a las autoridades para determinar el origen de la fotografía y localizar el arma.

La causa quedó bajo la figura de intimidación pública. Los investigadores entrevistaron a integrantes del personal del colegio y avanzaron con distintas medidas para establecer qué había ocurrido.

Allanamiento

Durante los procedimientos, la Policía allanó el lugar donde viven el adolescente señalado y su madre. Allí secuestraron un celular y una tablet, elementos que serán incorporados a la investigación para determinar cómo se originó y difundió la imagen.

Finalmente, el arma fue encontrada en la casa de un familiar del adolescente. Un adulto entregó de manera voluntaria un revólver calibre 22 que no tenía municiones.

La escuela que todavía recuerda el ataque fatal

Por el episodio, el adolescente quedó involucrado en una causa por intimidación pública. El adulto que entregó el arma, en tanto, fue imputado en libertad por tenencia indebida de arma de fuego.

Ahora, la investigación busca establecer cómo llegó el revólver a manos del menor y en qué circunstancias fue tomada y difundida la fotografía que generó la denuncia.

El trágico antecedente ocurrió el 30 de marzo, cuando otro adolescente ingresó armado a la Escuela Nº 40 Mariano Moreno y disparó contra sus compañeros. Ian, de 13 años, murió como consecuencia del ataque y otros estudiantes resultaron heridos.

Semanas atrás, el 3 de septiembre, la institución volvió a ser escenario de una situación de pánico. El estallido de un neumático de camión cerca de la escuela provocó corridas y lesiones porque los alumnos creyeron inicialmente que se trataba de un nuevo ataque.

A raíz del temor, un grupo de estudiantes se arrojó desde el primer piso hacia un parasol. Ocho menores tuvieron que ser trasladados para recibir atención médica.