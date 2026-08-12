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La ex de Pity Álvarez dijo que descartó el arma homicida junto al cantante la noche del crimen

Agustina Inbernoz declaró de forma virtual por Zoom y también afirmó que fue Cristian Díaz quien "fue a buscar la pelea".

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La ex novia de Pity Álvarez declaró en el juicio por el crimen de Cristian Díaz y afirmó que el cantante descartó el arma homicida en una alcantarilla.

Agustina Inbernoz tenía 24 años cuando ocurrió el episodio por el que se juzga al artista. Y fue testigo el 12 de julio de 2018 del hecho, frente a la torre 12 B del Barrio Samoré, en Dellapiane Sur y Avenida Escalada, en Villa Lugano.

Tiene 32 años y declaró como testigo ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29.

La ex de Pity Álvarez dijo que descartó el arma homicida junto al cantante la noche del crimen

Antes de que declarara, debieron sacar de la sala a los periodistas y al público, debido a que la mujer pidió que no se mostrara su imagen.

Inbernoz dijo no recordar en detalle lo que sucedió la noche del homicidio, pero resaltó que fue Díaz quien "inició la pelea" y que cuando escuchó las detonaciones, se dio vuelta y no vio nada.

No obstante, después señaló que se descartó el arma homicida en una alcantarilla de la colectora de la Autopista Dellepiane Sur. Y sostuvo que de allí se fueron en Volkswagen Gol a Pinar de Rocha.

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