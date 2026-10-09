La familia de Clemente Rodríguez sufrió una entradera: robaron dinero, joyas y camisetas

Dos delincuentes robaron camisetas de fútbol, dinero en efectivo y alhajas ayer por la tarde en la vivienda familiar del ex jugador de Boca Clemente Rodríguez, bajo la modalidad de entradera.

El hecho ocurrió en la zona sur del conurbano bonaerense cerca de las 12:30, en la casa donde residen la expareja y los hijos del actual ayudante de campo de la Quinta División del club de la Ribera.

Los dos delincuentes habrían entrado a la vivienda con una copia de la llave y la madre de los hijos del exdeportista fue sorprendida por estos individuos cuando regresaba de realizar las compras.

El robo quedó registrado en las cámaras de seguridad del domicilio, y una de las hijas de Rodríguez reconoció a uno de los hombres que ingresó a la casa: se trata del tío de la ex pareja.

Los investigadores, al analizar las imágenes, pudieron identificar a dos hombres: Joaquín López, de 19, y Maximiliano López, de 36 años. La víctima del robo había asegurado que sospechaba del ámbito familiar de la expareja de su hija y que los habían denunciado por un hecho similar un tiempo atrás.

El descargo de Clemente Rodríguez

El ex lateral izquierdo de la Selección Argentina publicó las imágenes que captaron las cámaras de vigilancia para dar a conocer el hecho y solicitó ayuda para dar con el paradero de los dos acusados.

"Ayer entraron a robar a la casa de mis hijos. Entre todas las cosas que se llevaron, estaban mis medallas y camisetas que guardaba como recuerdo de mi carrera como futbolista", detalló en su cuenta de Instagram.

Rodríguez puntualizó que "hay recuerdos que no tienen precio y que jamás se pueden reemplazar" y subió otras imágenes en las que se puede ver con claridad la cara de las personas que ingresaron al domicilio.



