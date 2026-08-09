La familia de Natacha Jaitt pidió reabrir la investigación de su muerte

A más de siete años de su muerte, la familia de Natacha Jaitt solicitó a la Justicia que reabra la investigación del hecho. El pedido fue realizado por Ulises Jaitt, hermano de la mujer.

A través de su abogado Ignacio Barrios, Ulises Jaitt presentó un escrito ante la Fiscalía General de San Isidro para reclamar la reapertura de la investigación del hecho ocurrido el 23 de febrero de 2019 en el salón de fiestas Xanadú, en Tigre.

En el documento, el letrado exigió la adopción de una serie de medidas urgentes para preservar pruebas clave y también solicitó un pronto despacho para que la fiscalía se pronuncie sobre la revisión.

La causa por la muerte de Natacha Jaitt comenzó con la conformación de un equipo de fiscales integrado por Cosme Iribarre, Sebastián Fitipaldi y Diego Calegari. Durante años abordaron las distintas hipótesis posibles y ninguna prosperó. Luego, los tres decidieron correrse de la investigación y asumieron sus colegas Otero y Osores Soler que, después de revisar el expediente, decidieron su archivo el 21 de marzo de 2024 debido a que no encontraron pruebas de un homicidio ni de ilícitos.

Los fundamentos del pedido para reabrir la causa

Uno de los puntos centrales de la presentación que realizó Barrios es la reconstrucción de la madrugada en la que murió Natacha. El abogado sostiene que la línea temporal de la emergencia presenta discrepancias significativas ya que las llamadas de auxilio y la llegada de la policía y el servicio médico no están sincronizadas en los registros electrónicos.

Estas diferencias temporales se estiman en al menos 17 minutos y 17 segundos entre la primera llamada registrada y la alerta policial, y una diferencia de 33 minutos entre la alerta policial y el despacho médico.

En el documento también se detallan supuestos faltantes o vacíos en la trazabilidad del análisis digital de dispositivos secuestrados, entre ellos el iPad de la víctima y los teléfonos de los involucrados.

La causa por la muerte de Natacha Jaitt fue cerrada en marzo de 2024.

Asimismo, otro de los puntos que pidió volver a analizar es la presunta alteración de la escena antes de la llegada de la Policía la noche del 23 de febrero de 2019, basada en declaraciones de Guillermo Gonzalo Rigoni, Gustavo Andrés Bartolini y Raúl de Jesús Velaztiqui Duarte. Estas testimonios describen el traslado y limpieza de objetos potencialmente relevantes para la causa, lo que, según Barrios, impide considerar la escena como inalterada.

El abogado también exigió revisar el material del DVR que registró las cámaras de seguridad de Xanadú. El planteo apunta a determinar si existe una copia forense completa del dispositivo y analizar su configuración.

Otro de los ejes del pedido para reabrir la causa está relacionado con la autopsia y los estudios toxicológicos. La conclusión oficial estableció una falla cardíaca aguda sobre una cardiopatía isquémica crónica agravada por cocaína. Sin embargo, Barrios solicitó autenticar un ecocardiograma realizado en noviembre de 2018 que, de acuerdo con el escrito, no había detectado una cardiopatía significativa. Además, reclamó que una junta médico-forense revise los estudios de autopsia, histología y toxicología