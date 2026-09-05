La fiesta de los "hijos del poder" de la que una joven no volvió y de la que solo quedó una bolsa de huesos

El doble crimen de La Dársena es una de las historias más oscuras de la crónica policial argentina. A comienzos de 2003, dos jóvenes santiagueñas, Leyla Bshier Nazar y Patricia Villalba, aparecieron asesinadas en un descampado a las afueras de la capital de Santiago del Estero. Lo que al principio pareció un hecho aislado terminó destapando un aparato de espionaje y una trama de poder que gobernaba la provincia desde hacía medio siglo. Esta primera entrega reconstruye cómo empezó todo.

La historia arrancó el 16 de enero de 2003, cuando Leyla Bshier Nazar, de 22 años, desapareció sin dejar rastro. La joven se movía en un ambiente que en Santiago del Estero se conocía por lo bajo: el de las fiestas privadas a las que asistían los "hijos del poder", esos jóvenes vinculados a familias de peso político y económico de la provincia. Uno de los lugares señalados fue un boliche frecuentado por políticos y empresarios locales, donde varios testigos dijeron haberla visto por última vez.

Durante semanas no hubo respuestas. La familia de Leyla golpeó puertas y se encontró siempre con la misma pared: una investigación que no avanzaba y una policía que parecía más interesada en desviar el rumbo que en encontrarla.

Una segunda desaparición y un hallazgo brutal

El 5 de febrero de 2003 desapareció Patricia Villalba, de 25 años. Según se reconstruiría después, la joven habría sido asesinada porque se enteró de lo que le había pasado a Leyla, para que no delatara a los autores del crimen. Su muerte, lejos de tapar el caso, lo hizo estallar.

Al día siguiente, el 6 de febrero, todo se precipitó. Una vecina que juntaba leña encontró el cuerpo de Patricia Villalba en un monte de La Dársena, a unos kilómetros de la ciudad, con las manchas de sangre todavía frescas. A pocos metros aparecieron esparcidos los restos de la otra joven. Los dos cuerpos fueron hallados el mismo día en La Dársena, un paraje a unos 12 kilómetros de la capital santiagueña.

Patricia Villalba y Leyla Bshier Nazar.

De Leyla casi no quedaba nada. Cuando su padre fue a reconocer el cuerpo, recibió una bolsa con huesos: le dijeron que quienes la mataron querían que nunca la encontraran. El estado de los restos alimentó las hipótesis más siniestras sobre lo que había ocurrido con ella en las tres semanas que estuvo desaparecida.

La sombra del poder detrás del crimen

Una de las líneas que investigó la Justicia -nunca probada del todo- apuntaba a que el cuerpo de Leyla habría sido llevado a una reserva ecológica de la localidad de Árraga, propiedad de la familia de un ex funcionario provincial. Otras versiones sostenían que los restos se descompusieron en el mismo lugar donde después fueron encontrados. La certeza nunca llegó.

Desde el primer momento, el caso remitió a otro que había conmocionado al país una década antes. Las familias organizaron marchas de silencio en las que denunciaban la responsabilidad de "hijos del poder", tal como había ocurrido en Catamarca con el crimen de María Soledad Morales. La comparación no era casual: en ambos casos, el entramado político y policial de una provincia entera parecía cerrar filas para proteger a los suyos.

Lo que las familias de Leyla y Patricia todavía no sabían, en ese verano de 2003, era el tamaño de lo que estaban enfrentando. Detrás de las dos muertes empezaba a asomar la figura del hombre que durante décadas había manejado los hilos secretos de Santiago del Estero, y con él, toda una estructura de espías, aprietes y silencios. Esa trama es la que reconstruimos en la segunda entrega.