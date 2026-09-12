La fiscal del juicio por Loan Peña cruzó a Laudelina: "No les creo las lágrimas"

En pleno desarrollo del juicio por Loan Danilo Peña en Corrientes, la fiscal Tamara Pourcel apuntó contra la tía del pequeño, Laudelina Peña, y su pareja, Antonio Benítez. Sostuvo que no les cree las lágrimas que mostraron durante sus testimonios frente a la Justicia.

"De los que han declarado por ahora, no les creo a ninguno. No le he creído las lágrimas a Laudelina o a Benítez, a ninguno de los dos", sostuvo la funcionaria en declaraciones radiales.

Durante una entrevista con Radio Con Vos, Pourcel se refirió además a lo que la fiscalía considera que ocurrió con el niño. "Loan no se fue solo. Lo levantaron y se lo llevaron", manifestó.

En el mismo sentido, señaló que los elementos incorporados a la causa permiten dejar de lado la posibilidad de que Loan simplemente se haya perdido.

La fiscal indicó que la investigación se orienta hacia la hipótesis de que el menor fue sustraído. A partir de esa línea, los investigadores intentan establecer qué sucedió con él luego de su desaparición.

Pourcel tampoco quiso adelantar cuál es su principal sospecha sobre el destino de Loan. Aunque reconoció que cuenta con una hipótesis, explicó que decidió no hacerla pública por consideración hacia los papás del niño, María Noguera y José Peña. "Hay una mamá que está esperando a su hijo", sostuvo durante la entrevista.

Las contradicciones entre los imputados complican el juicio





Pourcel puso la lupa sobre lo que Laudelina Peña y Antonio Benítez declararon ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Según explicó, la fiscalía detectó diferencias entre sus versiones y algunas de esas contradicciones podrían ser consideradas cuando llegue el momento de presentar los alegatos.

"Se va rompiendo ese silencio que mantenían entre todos y se van empezando a tirar uno con otro", sostuvo la fiscal. A su entender, las acusaciones que comenzaron a cruzarse entre los imputados pueden aportar elementos para determinar qué sabía cada uno y reconstruir lo ocurrido después de la desaparición de Loan.

Laudelina Peña en una de las audiencias del juicio por Loan Danilo Peña.

La funcionaria también se refirió a José Codazzi, el abogado que quedó bajo la lupa de la investigación luego de las declaraciones realizadas por Laudelina. Pourcel señaló que está detenido por otras causas y que además está imputado en dos expedientes, uno de ellos ante el Tribunal Oral Federal por una investigación vinculada a presuntas estafas.

A su vez, Codazzi deberá presentarse como testigo durante el juicio por la desaparición de Loan. Su declaración será otro de los elementos que el tribunal tendrá que analizar a medida que avance el proceso.

Pérez y Caillava, en el centro de la próxima etapa del juicio





Entre los testimonios que todavía espera la fiscalía están los de Carlos Pérez y María Victoria Caillava. La pareja todavía no declaró ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, aunque sus abogados ya adelantaron que podrían hacerlo en los próximos días.

La declaración de ambos es seguida con atención por la fiscalía debido a las pericias odorológicas realizadas sobre la camioneta en la que se trasladaban. Según Pourcel, los estudios detectaron rastros de olor de Loan dentro del vehículo, un elemento que deberá ser explicado durante el debate.

La fiscal también apuntó a las diferencias que fueron apareciendo entre las versiones de los acusados. Laudelina, Pérez y Caillava están entre quienes deberán dar explicaciones sobre esos puntos y sobre otros elementos que fueron incorporados al expediente. Para Pourcel, los siete acusados por la sustracción del niño saben qué ocurrió con Loan.

Todavía quedan varias jornadas de juicio por delante. La cantidad de personas citadas para declarar llevó a la fiscal a estimar que el proceso podría continuar durante 2027. "Tenemos más de 100 testigos", explicó.

En lo inmediato, el próximo miércoles está previsto que continúe el testimonio del excomisario Walter Maciel, otro de los acusados. También fue autorizado un careo entre Laudelina y Antonio Benítez, una medida solicitada por la defensa de ella y que se realizará en los próximos días.

Son 17 las personas que ocupan el banquillo de los acusados, aunque la fiscalía sostiene la acusación por la sustracción de Loan contra siete de ellas. Antes de llegar a los alegatos, todavía deberán avanzar las declaraciones y el análisis de distintas pruebas.

Qué dijo Laudelina durante su declaración





Laudelina Peña fue la primera de los acusados de la causa principal en declarar ante el Tribunal. Antes de comenzar, pidió que el resto de los imputados se retirara de la sala, una solicitud que fue aceptada. Los padres de Loan permanecieron presentes durante su testimonio.

La mujer empezó su declaración entre lágrimas y se refirió a su primera versión de los hechos, por la que responsabilizó al abogado José Codazzi. "Como dije aquella vez cuando declaré, pido perdón por las mentiras, no fueron intensión mía, fueron de José Codazzi", expresó.

Luego, la tía del pequeño se despegó de la versión vinculada con un supuesto accidente y un botín: "Del tema accidente y del botín, no tuve nada que ver".

Durante el relato de las primeras horas de búsqueda, Laudelina apuntó contra el excomisario Walter Maciel y cuestionó algunas de sus actitudes. Aseguró que el entonces jefe policial les dijo que esperaran porque él iba a buscar a Loan, pero que después no regresó. También contó que, cuando volvió, todavía no había novedades sobre el niño.

Uno de los momentos que más llamó su atención fue una conversación entre Maciel y su madre. "Me pareció rara la actitud del comisario. Estábamos buscando a Loan y él le preguntaba a mi mamá cosas nada que ver. Le preguntó de qué cuadro de fútbol era, que él era del mismo y que se iban a llevar bien", relató.