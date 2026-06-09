La fiscalía determinó los roles de los tres detenidos por el femicidio de Agostina

La investigación judicial en torno al femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo clave en Córdoba con la detención de una tercera persona implicada, lo que permitió a la fiscalía establecer la hipótesis de una acción coordinada para el ocultamiento del crimen.

Con este arresto, el expediente sumó tres acusados formalmente tras las rejas bajo las órdenes directas del fiscal Raúl Garzón, en una causa penal que se mantiene bajo estricto secreto de sumario.

El rol de los acusados

De acuerdo con el esquema trazado por la fiscalía, cada uno de los implicados habría desempeñado una tarea específica antes y después del asesinato.

En el centro de la causa se encuentra Claudio Gabriel Barrelier, señalado por los investigadores como el presunto autor material del femicidio. Tras haber recibido el alta médica, el principal sospechoso solicitó ampliar su declaración indagatoria frente al fiscal del caso.

Por su parte, la última detenida, Soledad Andreani, expareja de Claudio Gabriel Barrelier, se encuentra imputada por el delito de encubrimiento agravado.

La Justicia sostiene que la mujer le prestó al acusado un automóvil Ford Ka de color negro, el cual habría sido utilizado con el objetivo de trasladar el cuerpo de Agostina Vega hacia un descampado de la zona.

Asimismo, existen sospechas de que lavó el vehículo con posterioridad para eliminar posibles rastros del crimen.

El tercer detenido en el expediente es Osvaldo Fassetta, quien residía en la misma vivienda que Claudio Gabriel Barrelier y mantenía una relación de conocimiento con él desde hacía pocos meses.

Su imputación se debe al presunto ocultamiento de elementos probatorios de vital relevancia para el avance de la pesquisa judicial.

La posición de las defensas técnicas

Luego de concretarse la detención, la abogada defensora de Soledad Andreani, Marina Romano, dialogó con los medios de comunicación y detalló la situación de su asistida: "Tomé contacto con mi clienta y en este momento está colapsada, en un estado de shock".

Respecto a la estrategia legal frente a la imputación por encubrimiento agravado, Marina Romano manifestó: "Todas las pruebas me las van a tener que poner a disposición al momento de que se formalice la acusación. Mientras tanto, voy a aceptar el cargo y evaluar posibles nulidades".

En tanto, el representante legal de Osvaldo Fassetta, Eduardo Javier Medina Allende, comunicó que aguardará la audiencia de declaración indagatoria para fijar los próximos pasos procesales de su defendido.