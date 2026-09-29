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Martes, 29 de septiembre de 2026

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GRAVÍSIMO

La impactante denuncia de una mujer contra su compañero de pádel: acoso, fotos íntimas y brujería

La mujer acusó al hombre de haberle enviado mensajes intimidatorios e imágenes subidas de tono. Además, aseguró que le practicó "trabajos de brujería". Ocurrió en Misiones.

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La impactante denuncia de una mujer contra su compañero de pádel  por acoso, envío de fotos íntimas y "trabajos de brujería" generó conmoción entre los vecinos de Puerto Iguazú, Misiones.

La denunciante, de 37 años, aseguró en la Comisaría de la Mujer que, al principio, comenzó a recibir mensajes con contenido amoroso, pero que con el paso del tiempo se volvieron insistentes e intimidatorios.

La mujer denunció a su compañero de pádel por acoso y "brujería" (imagen ilustrativa).
La mujer denunció a su compañero de pádel por acoso y "brujería" (imagen ilustrativa).

Además, sostuvo que el acusado le mandó fotos íntimas y que, desde un número telefónico desconocido, le aseguraron que el sujeto le había realizado "trabajos de brujería", dos hechos que la llevaron a formalizar la denuncia. 

Los investigadores comenzaron a trabajar sobre el origen de las comunicaciones para establecer quién se encontraba detrás de los mensajes y determinar si las imágenes efectivamente estaban vinculadas con el acusado.

La Policía de Misiones realizó un allanamiento en el domicilio del acusado.
La Policía de Misiones realizó un allanamiento en el domicilio del acusado.

Además, se realizó un allanamiento en la vivienda del hombre, en donde se secuestró un teléfono celular y una CPU, que quedaron incorporados al expediente y serán sometidos a peritajes informáticos.

También permanece bajo investigación el número desconocido desde el cual la denunciante recibió las presuntas comunicaciones relacionadas con "trabajos de brujería".

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