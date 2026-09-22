La insólita discusión que terminó con el crimen del boxeador en una plaza de Colegiales

La madrugada del domingo culminó de la peor manera en el barrio de Colegiales, en donde dos hombres discutieron de forma acalorada y uno de ellos terminó asesinado de un disparo. A las horas se detuvo al presunto autor del homicidio.

La víctima fatal, Gonzalo Iñaki Andueza (40), era profesor de boxeo, entrenador personal y preparador físico, aunque también trabajó como instructor de CrossFit, entrenamiento funcional y publicista.

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Todo se inició en la noche del sábado, cuando el encuentro empezó en la terraza de un gimnasio donde daba clases, y uno de los alumnos invitó a un amigo que estaba de visita: Hernán Ariel Vaney (25), quien había llegado desde Santa Clara del Mar.

El grupo compartió el festejo hasta la madrugada, después siguió la noche en un bar y, luego en una plaza, cerca de las vías del ferrocarril Mitre y a metros de la estación, y ahí se desencadenó la tragedia.

Debate trágico





Según la investigación, Vaney, que practicaba grappling, sostenía que un luchador de MMA podía vencer fácilmente a un boxeador. Andueza, en cambio, defendía las chances de un boxeador en ese enfrentamiento, con lo cual uno hizo la pregunta cuestionada: ¿Quién ganaría una pelea, un boxeador o un luchador de artes marciales mixtas?

Ahí se produjo el intercambio verbal y en medio de la discusión, Vaney sacó una pistola Taurus Millennium y disparó contra Andueza, y el balazo impactó en el abdomen de Andueza y le provocó graves lesiones en el hígado, páncreas y vena cava.

Muerte y detención





La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Pirovano y aunque los médicos intentaron salvarle la vida, cerca de las 15 del domingo murió como consecuencia de las heridas.

Tras el incidente, Vaney escapó corriendo pero según testimonios, más tarde habría preguntado en un grupo de WhatsApp integrado por alumnos de Andueza si el profesor había muerto y abandonó el chat.

El profesor de boxeo fue despedido en las redes (Instagram).

Alrededor de las 19, efectivos de la Policía de la Ciudad lo detuvieron en la zona de Cabildo al 100, en Palermo, cuando estaba por subir a una moto sin patente que habría utilizado para trabajar como delivery.

En su mochila llevaba una pistola calibre 9 milímetros y 34 municiones, y los peritajes balísticos deberán determinar si el arma secuestrada es la misma que fue utilizada para matar a Andueza.

La investigación está a cargo del fiscal Andrés Madrea y la jueza Paula Petazzi, quienes intentan reconstruir qué ocurrió durante esos minutos antes del disparo y por qué Vaney llevaba un arma de fuego si, en base a la información reunida, no tenía antecedentes penales.

Emotiva despedida en las redes





Desde el gimnasio Solo Box lo despidieron con un mensaje: "Te voy a recordar mientras viva, amigo". En Sparring Dojo también expresaron su dolor: "Con mucho dolor despedimos a nuestro profe. No te vamos a olvidar, Gonza. Descansá en paz".

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