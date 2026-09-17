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Jueves, 17 de septiembre de 2026

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POLÉMICA

La jueza que besó en la boca a un preso ahora ordenó ampliar las horas de recreo para detenidos en Chubut

Mariel Suárez dio lugar a un pedido para ampliar de una a seis horas el tiempo de esparcimiento para reclusos en una cárcel de Comodoro Rivadavia, en Chubut.

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La jueza Mariel Suárez, quien estuvo en el centro de la escena público tras haber quedado filmada mientras besaba en la boca a un preso, encabezó una audiencia tras un reclamo por las condiciones de encierro en una comisaría de Comodoro Rivadavia y ordenó un incremento progresivo del tiempo de recreo para los reclusos.

Los detenidos alojados en la Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia podrán gozar de un período de esparcimiento bastante mayor al que tenían hasta ahora: pasarán de una a seis horas fuera de sus celdas.

La medida surgió a partir de un reclamo formal por las condiciones de encierro y de una inspección posterior en la que, según la resolución, se constató la situación denunciada.

La jueza Mariel Suárez fue restituida en su cargo tras el escandaloso video.
La jueza Mariel Suárez fue restituida en su cargo tras el escandaloso video.

Hasta el lunes, los internos disponían de apenas una hora al día para realizar tareas de aseo, limpieza y esparcimiento, pero a partir de este acuerdo el horario de salida de los calabozos durante la tarde será ampliado de manera progresiva.

La aplicación del beneficio estará determinada por las características y competencias de cada recluso. "Las cárceles no son para castigo, uno lo que busca es la resocialización", sostuvo el defensor público Julián Pulgar, quien advirtió también que un encierro de 23 horas en una celda puede traer consecuencias para la persona.

La polémica jueza Mariel Suárez

La decisión volvió a poner a la magistrada en el centro de la atención pública.

En enero de 2023, Suárez había sido denunciada tras la difusión de un video en el cual se la veía besando en la boca a un preso en el Instituto Penitenciario Provincial.

En esas imágenes se la observaba durante una de sus visitas a Cristian "Mai" Bustos, un condenado por homicidio que había recibido sentencia pocos días antes.

El momento del beso entre la jueza y el recluso.
El momento del beso entre la jueza y el recluso.

El registro correspondía a encuentros que la jueza había mantenido con el preso a fines de diciembre de 2021 y mostraba que ambos mantenían contacto físico.

A raíz de aquel episodio, Suárez fue destituida en 2023. Sin embargo, en junio de 2026 volvió a su cargo después de que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut hiciera lugar al planteo presentado por su defensa.

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