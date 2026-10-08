La Justicia archivó la causa por violencia de género contra Gonzalo Morales y se reincorporó a Barracas

Gonzalo "Toro" Morales se reincorporará al plantel profesional de Barracas Central luego de que la Justicia archivara la causa iniciada a partir de una denuncia por presunta violencia de género, presentada contra el futbolista en julio de 2026.

El delantero, que pertenece a Boca Juniors y se encuentra a préstamo en el conjunto de Barracas, había sido apartado del plantel profesional el 27 de julio, dos días después de disputar su último partido con el equipo. En aquella oportunidad, Morales había marcado el gol del triunfo frente a River en el estadio Monumental.

Tres meses después de ser apartado del primer equipo, una resolución judicial determinó el archivo de la investigación al considerar que no existían elementos suficientes para continuar con el proceso, según informaron desde el entorno del jugador. A partir de esta decisión, Morales quedó nuevamente a disposición del entrenador Damián Ayude.

En tanto, el futbolista se refirió a la situación y publicó un mensaje en su cuenta de Instagram. De ese modo, confirmó que la causa había sido archivada después de tres meses de proceso judicial y agradeció el respaldo recibido durante ese período.

"Quiero agradecer a mi familia, a mis amigos y al club Barracas que me acompañaron en todo momento", expresó Morales. También destacó el accionar de la Fiscalía y del Juzgado de Garantías que intervinieron en el expediente.

Por su parte, Morales aseguró además que la situación quedó aclarada y que ahora busca enfocarse nuevamente en su carrera profesional, que permaneció interrumpida desde finales de julio.

De esta manera, Gonzalo Morales volverá a los entrenamientos de Barracas Central y buscará recuperar su lugar dentro del equipo tras varios meses alejado de la competencia.