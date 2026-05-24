La Justicia cerró la causa del triple crimen de Villa Crespo: cuál fue la conclusión final
El macabro hecho ocurrió en la madrugada del 21 de mayo de 2025 en el departamento familiar en ese barrio porteño.
La Justicia cerró formalmente la causa del triple crimen de Villa Crespo y confirmó la hipótesis sostenida desde el primer día: Leguizamón mató a su marido y a sus dos hijos durante la madrugada, y falleció al menos una hora y media después que las demás víctimas.
La escena fue descubierta horas más tarde por la empleada doméstica de la familia, quien al ingresar al departamento 6° A encontró rastros de sangre en distintos ambientes y los cuatro integrantes del grupo familiar sin vida.
Los peritos descartaron desde un primer momento la participación de terceros: no había signos de ingreso forzado. En el interior hallaron un cuchillo con manchas de sangre y una carta en la cocina. También se constató que una de las personas involucradas estaba bajo tratamiento psiquiátrico.
Los investigadores determinaron que el ataque se inició entre las 5 y las 6 de la madrugada. La primera víctima fue Bernardo Seltzer, quien dormía en la cama matrimonial. Recibió varias heridas punzocortantes en el tórax y no presentó lesiones defensivas: no llegó a despertar.
Luego, Ian, de 15 años, fue atacado en su habitación. Herido, intentó escapar hacia el living-comedor pero fue alcanzado allí. Los forenses hallaron heridas en la espalda y el pecho, y cortes defensivos en manos y muñecas.
La última víctima fue Ivo, de 12 años, quien dormía en la cucheta superior. Recibió múltiples heridas punzocortantes en la espalda, la nuca y el rostro, según consta en el expediente judicial.
El cierre de la causa
Con los resultados de las autopsias, los análisis forenses y la carta hallada en la escena, la Justicia dio por probado el cuadro: triple homicidio seguido de suicidio. La resolución cierra una investigación iniciada hace exactamente un año y no contempla imputados adicionales.