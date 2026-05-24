La Justicia cerró la causa del triple crimen de Villa Crespo: cuál fue la conclusión final

La Justicia cerró formalmente la causa del triple crimen de Villa Crespo y confirmó la hipótesis sostenida desde el primer día: Leguizamón mató a su marido y a sus dos hijos durante la madrugada, y falleció al menos una hora y media después que las demás víctimas.

La escena fue descubierta horas más tarde por la empleada doméstica de la familia, quien al ingresar al departamento 6° A encontró rastros de sangre en distintos ambientes y los cuatro integrantes del grupo familiar sin vida.

Los peritos descartaron desde un primer momento la participación de terceros: no había signos de ingreso forzado. En el interior hallaron un cuchillo con manchas de sangre y una carta en la cocina. También se constató que una de las personas involucradas estaba bajo tratamiento psiquiátrico.

Los investigadores determinaron que el ataque se inició entre las 5 y las 6 de la madrugada. La primera víctima fue Bernardo Seltzer, quien dormía en la cama matrimonial. Recibió varias heridas punzocortantes en el tórax y no presentó lesiones defensivas: no llegó a despertar.

Las víctimas del triple crimen.

Luego, Ian, de 15 años, fue atacado en su habitación. Herido, intentó escapar hacia el living-comedor pero fue alcanzado allí. Los forenses hallaron heridas en la espalda y el pecho, y cortes defensivos en manos y muñecas.

La última víctima fue Ivo, de 12 años, quien dormía en la cucheta superior. Recibió múltiples heridas punzocortantes en la espalda, la nuca y el rostro, según consta en el expediente judicial.

El cierre de la causa





Con los resultados de las autopsias, los análisis forenses y la carta hallada en la escena, la Justicia dio por probado el cuadro: triple homicidio seguido de suicidio. La resolución cierra una investigación iniciada hace exactamente un año y no contempla imputados adicionales.

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