La Justicia condenó a una docente por cobrar para aprobar a sus alumnas

La Justicia de Corrientes condenó a tres años de prisión en suspenso a una docente que exigía dinero a sus alumnas para aprobarlas sin asistir a clases. También se la sentenció a tres años de inhabilitación para ejercer el cargo y una multa de 360.000 pesos.

La mujer se desempeñaba como profesora interina en la Escuela N° 563 de Colonia Carlos Pellegrini y fue hallada culpable de abuso de autoridad y concusión. La jueza de Garantías de Mercedes, Simy Beatriz Benasayag, homologó un juicio abreviado pleno y dictó la sentencia contra la acusada.

Dos hechos ocurridos durante el ciclo lectivo 2025 sustentaron la causa. Entre junio y julio, la docente le reclamó 100.000 pesos a una alumna para aprobarla sin que cursara la materia. La joven llegó a entregarle 30.000 pesos, aunque después recibió nuevos pedidos para saldar la diferencia.

Por WhatsApp, la profesora insistió con los pagos y advirtió que, de no completar el monto, la estudiante no aprobaría el módulo. Las comunicaciones entre ambas quedaron registradas y permitieron reconstruir la maniobra.

Otra alumna fue víctima de un reclamo similar en abril de 2025. Bajo la misma modalidad, la docente le pidió 150.000 pesos para evitar que la desaprobara, y en esta oportunidad el pago se concretó a través de una billetera virtual.

Audios, capturas de conversaciones, comprobantes de transferencias, testimonios e informes sociales conformaron las pruebas de la investigación. A ese material se sumaron las actuaciones administrativas del Ministerio de Educación, con las que la jueza consideró acreditados ambos hechos.

Junto a la pena de prisión en suspenso, la sentencia incluyó tres años de inhabilitación para ejercer el cargo y una multa de 360.000 pesos. La condenada deberá fijar residencia y un número de contacto, presentarse cada tres meses ante la Oficina Judicial y evitar cometer nuevos delitos.

También rige una restricción de acercamiento de 100 metros respecto de las denunciantes y la prohibición de realizar actos de intimidación, perturbación, violencia u hostigamiento.

La reparación económica para las dos estudiantes afectadas quedó fijada en 480.000 pesos, es decir, 240.000 pesos para cada una. Esa cifra, sumada a la multa, equivale al doble del valor de lo exigido por la docente, según establece la resolución judicial.







