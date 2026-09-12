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Sábado, 12 de septiembre de 2026

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GIRO JUDICIAL

La Justicia ordenó tratamiento psicologico para Victoria Cantero, acusada de matar a su novio

La mujer de 25 años fue examinada por especialistas del Hospital Perrando luego de un hábeas corpus presentado por su defensa. Qué reveló el informe sobre su estado emocional.

MBurczynsky
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Victoria Cantero, la joven acusada y detenida por el crimen de su novio, Julián Álvarez Guardia, atraviesa una nueva instancia judicial dentro de la causa que conmocionó a todo el país. 

En las últimas horas, un hábeas corpus puso foco sobre su estado emocional mientras permanece privada de su libertad. El escrito derivó en una evaluación psicológica Hospital Julio C. Perrando, donde establecieron una serie de indicaciones médicas para continuar con su prisión.

¿Qué determinó la evaluación psicológica a Victoria Cantero?

La Justicia ordenó que Victoria Cantero reciba tratamiento psicológico y farmacológico tras ser examinada por profesionales del área de Salud Mental del Hospital Julio C. Perrando. 

Durante la entrevista, los especialistas determinaron que la imputada se encontraba consciente, tranquila y orientada, sin indicadores de alteraciones sensoperceptivas ni delirantes. Sin embargo, registraron un cuadro de angustia acompañado de llanto, que disminuyó luego de recibir contención verbal.

¿Qué determinó la evaluación psicológica a Victoria Cantero?La Justicia ordenó que Victoria Cantero reciba tratamiento psicológico y farmacológico tras ser examinada por profesionales del área de Salud Mental del Hospital Julio C. Perrando.&nbsp;Durante la entrevista, los especialistas determinaron que la imputada se encontraba consciente, tranquila y orientada, sin indicadores de alteraciones sensoperceptivas ni delirantes. Sin embargo, registraron un cuadro de angustia acompañado de llanto, que disminuyó luego de recibir contención verbal.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Especialistas del Hospital Julio C. Perrando evaluaron el estado emocional de la imputada y establecieron nuevas indicaciones.

Especialistas del Hospital Julio C. Perrando evaluaron el estado emocional de la imputada y establecieron nuevas indicaciones.

El informe también consignó diferentes manifestaciones asociadas a un cuadro de ansiedad, entre ellas sensación de falta de aire, temblores, fuertes dolores de cabeza, dificultades para dormir y disminución del apetito, además de episodios de vómitos. Frente a esta situación, los profesionales indicaron medicación e inicio de psicoterapia.

Además, se estableció un nuevo control para el viernes 18 de septiembre a las 9.30, que estará a cargo del equipo de admisión del Hospital Perrando. 

Julián Álvarez Guardia tenía 29 años y murió luego de sufrir múltiples heridas punzocortantes.

Julián Álvarez Guardia tenía 29 años y murió luego de sufrir múltiples heridas punzocortantes.

El antecedente psiquiátrico de la acusada

De acuerdo con el reporte conocido en las últimas horas, Cantero posee antecedentes de atención en salud mental desde los 18 años y había realizado tratamiento psicológico. También recibió asistencia psiquiátrica en la Clínica San Gabriel de Resistencia por un cuadro de depresión.

Esta nueva intervención no modifica la pericia psiquiátrica incorporada previamente al expediente. En agosto, profesionales del Instituto Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia del Chaco determinaron que Cantero es imputable, que comprende la criminalidad de sus actos y que posee capacidad para dirigir sus acciones.

&nbsp;La causa por el crimen ocurrido en Resistencia continúa con Victoria Cantero como principal acusada.
 La causa por el crimen ocurrido en Resistencia continúa con Victoria Cantero como principal acusada.

El crimen de Julián Álvarez Guardia

El hecho ocurrió el 2 de agosto en una vivienda del barrio 100 Viviendas, en Resistencia. Según la investigación, durante una discusión Álvarez Guardia sufrió múltiples heridas punzocortantes. Fue trasladado al Hospital Perrando, donde finalmente murió.

La autopsia constató al menos seis lesiones y estableció que una de las heridas sufridas en el cuello resultó mortal. Cantero fue detenida el mismo día y quedó acusada de homicidio agravado por el vínculo, delito que prevé prisión perpetua. Actualmente, permanece bajo prisión preventiva mientras continúa la investigación.


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