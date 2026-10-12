La Justicia ordenó que el empresario Marcelo Porcel entregue una muestra de ADN

La Justicia dispuso que Marcelo Porcel, el empresario acusado de abuso de menores, entregue una muestra de ADN para que sea incorporada al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con delitos contra la integridad sexual.

Porcel había rechazado entregar sus datos genéticos pero la Cámara Nacional de Casación Penal desestimó su planteo y confirmó la procedencia de la extracción que estará a cargo del Cuerpo Médico Forense, según informó el abogado querellante, Pablo Gianotti.

"Sus datos genéticos permitirán no solamente su registro, sino también su eventual comparación con otros datos de hechos preexistentes que hipotéticamente podrían o no tener cierta vinculación con el señor Porcel", recalcó el letrado en declaraciones televisivas.

El caso

Porcel está acusado de abusar sexualmente de al menos 10 alumnos del Colegio Palermo Chico. La etapa de instrucción ya culminó y la causa fue elevada a juicio. El proceso estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 integrado por los jueces Gustavo Valle, Enrique Gamboa y Gabriel Vega de acuerdo a lo que precisó Gianotti.

El empresario Marcelo Porcel deberá entregar una muestra de ADN.

La fiscalía de juicio, en tanto, está a cargo de Fernando Klappenbach. Hasta el momento, no hay una fecha establecida para el inicio del debate.

El empresario utiliza una tobillera electrónica aunque no cumple arresto domiciliario. El abogado querellante indicó que desconoce cuáles son sus movimientos actuales y lamentó que un pedido para conocer con mayor precisión el cumplimiento de las restricciones impuestas no fue aceptado.