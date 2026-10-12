Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 12 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
ABUSO DE MENORES

La Justicia ordenó que el empresario Marcelo Porcel entregue una muestra de ADN

Es para que se incorpore al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con delitos contra la integridad sexual. La causa por abuso de menores ya fue elevada a juicio oral.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

La Justicia dispuso que Marcelo Porcel, el empresario acusado de abuso de menores, entregue una muestra de ADN para que sea incorporada al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con delitos contra la integridad sexual.

Porcel había rechazado entregar sus datos genéticos pero la Cámara Nacional de Casación Penal desestimó su planteo y confirmó la procedencia de la extracción que estará a cargo del Cuerpo Médico Forense, según informó el abogado querellante, Pablo Gianotti.

"Sus datos genéticos permitirán no solamente su registro, sino también su eventual comparación con otros datos de hechos preexistentes que hipotéticamente podrían o no tener cierta vinculación con el señor Porcel", recalcó el letrado en declaraciones televisivas.

El caso

Porcel está acusado de abusar sexualmente de al menos 10 alumnos del Colegio Palermo Chico. La etapa de instrucción ya culminó y la causa fue elevada a juicio. El proceso estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 integrado por los jueces Gustavo Valle, Enrique Gamboa y Gabriel Vega de acuerdo a lo que precisó Gianotti.

El empresario Marcelo Porcel deberá entregar una muestra de ADN.
El empresario Marcelo Porcel deberá entregar una muestra de ADN.

La fiscalía de juicio, en tanto, está a cargo de Fernando Klappenbach. Hasta el momento, no hay una fecha establecida para el inicio del debate.

El empresario utiliza una tobillera electrónica aunque no cumple arresto domiciliario. El abogado querellante indicó que desconoce cuáles son sus movimientos actuales y lamentó que un pedido para conocer con mayor precisión el cumplimiento de las restricciones impuestas no fue aceptado.

Esta nota habla de:
1
Santilli cambia las jubilaciones desde el martes 13 de octubre
ANSES

Santilli cambia las jubilaciones desde el martes 13 de octubre

2
Alerta mundial por El Niño: advierten que será el más fuerte en 76 años y confirmaron cuándo alcanzará su pico máximo
URGENTE

Alerta mundial por El Niño: advierten que será el más fuerte en 76 años y confirmaron cuándo alcanzará su pico máximo

3
Cambia el calendario de pagos para jubilados: cómo quedan las fechas de cobro con el feriado de octubre
CRONOGRAMA

Cambia el calendario de pagos para jubilados: cómo quedan las fechas de cobro con el feriado de octubre

4
Se levantó espantado en medio de la noche y vivió un aterrador momento paranormal en su propia habitación
ESTREMECEDOR

Se levantó espantado en medio de la noche y vivió un aterrador momento paranormal en su propia habitación

5
Aterrador: dos amigos desafiaron a "Satanás" durante la noche en una plaza y tuvieron que salir corriendo
"EL DIAAABLO"

Aterrador: dos amigos desafiaron a "Satanás" durante la noche en una plaza y tuvieron que salir corriendo