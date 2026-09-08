La Justicia ratificó la condena a Aníbal Lotocki por lesiones graves contra Silvina Luna y otras víctimas

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 28 ordenó este martes el arresto del cirujano Aníbal Lotocki en el caso donde fue sentenciado a la pena de ocho años de prisión por estafa y las lesiones graves cometidas en perjuicio de Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Pamela Sosa y Stefanía Xipolitakis.

El médico actualmente es juzgado por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate.

En el escrito se ratificó la condena a ocho años de cárcel contra Lotocki y la inhabilitación por el plazo de diez años para ejercer la medicina por los delitos de lesiones graves reiteradas en cuatro oportunidades contra Trenchi, Luna, Sosa y Xipolitakis, estafa cometido contra Trenchi, todos ellos en concurso ideal.

El fallo, sin embargo, no se encuentra firme por un recurso de queja extraordinario presentado por la defensa del culpable ante la Corte Suprema de Justicia.

El implicado había recibido en febrero de 2022 cuatro años de prisión, pero las querellas y la Fiscalía apelaron y la Sala III de la Cámara de Casación amplió la sentencia a ocho años porque consideró que Lotocki incurrió en la comisión del delito de estafa y aumentó la inhabilitación de cinco a diez años para desempeñarse como médico.

En abril de 2025, Casación ratificó la resolución de la instancia anterior y la determinación fue recurrida nuevamente por la defensa, que acudió al máximo tribunal.

"Pronunciarse en forma contraria y mantener en libertad al condenado en esta instancia vulneraría las garantías de la víctima y el principio de progresividad y eficacia de la tutela judicial", consignó el juez Jorge Romeo, titular del TOC 28.

En este sentido, argumentó que la prisión preventiva impuesta a Lotocki no implica un "agravamiento de la situación de privación de libertad" porque el culpable afronta el juicio por el fallecimiento de Zárate, quien murió el 15 de abril de 2021 luego de una cirugía estética en una clínica del barrio porteño de Caballito.