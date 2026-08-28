La Justicia rechazó la reducción de condena que solicitó Daniel Lagostena, el femicida de Érica Soriano

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora negó la posibilidad de una reducción de 15 meses sobre la pena que recibió Daniel Lagostena por el femicidio de Érica Soriano.

El beneficio había sido aprobado por uno de los jueces alegando un "estímulo educativo" por los estudios formales y cursos que realizó el condenado durante su estadía en prisión; sin embargo, la familia de la víctima apeló a la decisión y fue revocada en las últimas horas.

Luego de este revés judicial, Lagostena cumplirá su condena el 1 de octubre de 2037 tras haber sido condenado en 2018 a 22 años de prisión por el homicidio de su mujer, en concurso real con aborto.

Cuáles son los estudios que realizó en prisión

Lagostena acreditó una Tecnicatura Superior en Industria Textil e Indumentaria en el Instituto de Formación Docente y Técnica 136 entre 2022 y 2024, la aprobación de 10 materias correspondientes al Profesorado de Sociología y 11 materias de la Licenciatura en Sociología de la Universidad Nacional de La Plata.

Además, realizó una serie de cursos vinculados a la manipulación de alimentos, cocina, programación web y de dispositivos móviles, panadería, maestro pizzero y rotisero, como así también montador electricista domiciliario.

Como fue el caso

Daniel Lagostena fue condenado a 22 años de prisión en 2018 por la muerte de Érica Soriano, quien era su pareja y estaba embarazada. La joven de 30 años había sido vista por última vez el 20 de agosto de 2010.

El cuerpo de la joven nunca fue hallado, pero la Justicia determinó que fue asesinada y que probablemente sus restos hayan sido quemados. Tras varios años de investigación, Lagostena fue condenado.



