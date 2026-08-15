La Justicia rechazó otorgarle la prisión domiciliaria al novio de Rocío Alvarito, el único imputado por el crimen

La investigación por el asesinato de Rocío Alvarito avanza y en las últimas horas la Justicia ratificó que Marcos Ariel García, novio de la joven y único imputado que tiene la causa, seguirá detenido en una cárcel común.

Así lo determinó la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata al rechazar un pedido de la defensa para que cumpliera la prisión preventiva bajo arresto domiciliario.

La Sala III de la cámara platense confirmó la decisión del juez de Garantías al considerar que todavía existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación por parte de García.

En su fallo, los jueces Juan Benavides y Alejandro Villordo advirtieron sobre las dificultades para acceder al teléfono personal del acusado y la eliminación de registros de llamadas de otro celular que había sido secuestrado durante la investigación.

Rocío Alvarito murió el 29 de enero. Tenía 26 años.

La defensa había argumentado que García no tiene antecedentes penales, tiene arraigo familiar y laboral y necesita continuar con un tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, los camaristas evaluaron que su estado de salud no impide que permanezca detenido y que puede recibir la atención correspondiente dentro del Servicio Penitenciario.

El caso

Rocío Alvarito, de 26 años, falleció el 29 de enero después de caer desde el balcón del departamento que compartía con García, en el segundo piso de un edificio en La Plata.

García sostuvo que Rocío se había arrojado por su propia voluntad y que él había intentado impedirlo pero con el avance de la investigación aparecieron elementos que complicaron su situación. Uno de ellos fue un video grabado por la joven poco antes de morir, que quedó incorporado al expediente.

También fue clave el testimonio de uno de los primeros efectivos que llegó al lugar del hecho, quien aseguró que encontró a García con sangre en la ropa, alterado y buscando el celular de Rocío mientras ella todavía tenía signos vitales.

García fue detenido el mismo día de la muerte y la nueva resolución judicial confirmó que seguirá en esa condición en una cárcel común.