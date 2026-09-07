La Justicia suspendió la aplicación de la baja en la edad de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires

La Justicia suspendió preventivamente durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. El fallo se produjo tan solo dos días después de que entrara en vigencia la legislación que disminuye la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

La resolución fue dictada por la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, Marta Pascual, a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.

Fundamentos de la suspensión

En su decisión, la jueza puso el foco en la capacidad de la Provincia para afrontar el nuevo esquema ante la posibilidad de que se incremente la cantidad de jóvenes detenidos y el tiempo que permanezcan privados de su libertad.

"No cabe ninguna duda y resulta de sentido común que la aplicación inmediata de la ley, con motivo de ampliar el universo de adolescentes punibles (mediante la incorporación de los adolescentes de 14 y 15 años), la exclusión de los delitos que no resultaban punibles (sancionados con penas menores a dos años) y la aplicación plena de la escala penal prevista en el código de fondo, aumentará considerablemente la cantidad -por mayores ingresos y por mayor permanencia- de personas privadas de la libertad. Este aumento, si bien será progresivo y, por lo tanto, llevará un tiempo hasta evaluar el incremento definitivo en la cantidad de personas detenidas, también puede llegar a tener impacto inmediato en razón de los cambios de parámetros para las detenciones y prisiones preventivas", consideró la magistrada.

Sostuvo, en este marco, que el Poder Judicial tiene el deber de intervenir de forma anticipada si existen elementos que hagan presumir que se producirá una vulneración de derechos fundamentales.

En el fallo, además, la jueza Pascual fijó una audiencia para el miércoles de la semana próxima con los "responsables de las principales áreas del poder ejecutivo provincial con injerencia en el tema para que informen respecto de las medidas que han sido tomadas para la implementación de la ley, aquellas que se encuentran previstas y planificadas, así como su plazo".

La Ley 27.801, aprobada por el Congreso Nacional el 28 de febrero pasado, entró en vigencia en las últimas horas luego de que el Gobierno reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil mediante el Decreto 875/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Esta reglamentación designó al Ministerio de Justicia como la autoridad de aplicación encargada de coordinar el sistema.