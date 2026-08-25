La macabra confesión del hombre que asesinó a su hijo de 8 años con autismo: "No podía seguir cuidándolo"

Un horroso descubrimiento ocurrió en la zona norte del país, donde un hombre de 38 años y su hijo, de 8, fueron encontrados sin vida, en una causa que es investigada como filicidio.

El hombre, que luego se quitó la vida, dejó una carta en la que confiesa el crimen y deja un macabro intento de justificación.

La reconstrucción de los investigadores señala que el hombre le suministró unas pastillas al menor y después murió por ahorcamiento.

Carlos Sale, el fiscal a cargo de la investigación, brindó una rueda de prensa y reveló que los efectivos hallaron una carta escrita de puño y letra por Oscar Mauricio Sosa, el presunto homicida.

"Aparentemente le habría dado unas pastillas a su hijo de 8 años, que sufría autismo severo. Y él confiesa en esa carta que le dio las pastillas y luego de ello procedió a quitarle la vida, ya que no podía seguir cuidándolo al chiquito", expresó Sale al respecto.

El caso conmociona (gentileza LM Neuquén).

Y agregó: "Aparentemente, era el único que lo cuidaba y estaba llamado a Córdoba por un tema penal. O sea, que se terminaba el arresto domiciliario".

"Mi hijo no sufrió, yo me despedí, lo más importante que hay en mi vida es mi hijo y he tenido que hacer esto. Le di todas las pastillas, él se durmió, no sintió nada", expresó el presunto filicida.







