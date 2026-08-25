La macabra confesión del hombre que asesinó a su hijo de 8 años con autismo: "No podía seguir cuidándolo"
El presunto flicida cumplía arresto domiciliario y dejó escrita una carta en donde revela el aberrante crimen. Los datos que reveló la investigación preliminar.
Un horroso descubrimiento ocurrió en la zona norte del país, donde un hombre de 38 años y su hijo, de 8, fueron encontrados sin vida, en una causa que es investigada como filicidio.
El hombre, que luego se quitó la vida, dejó una carta en la que confiesa el crimen y deja un macabro intento de justificación.
La reconstrucción de los investigadores señala que el hombre le suministró unas pastillas al menor y después murió por ahorcamiento.
Carlos Sale, el fiscal a cargo de la investigación, brindó una rueda de prensa y reveló que los efectivos hallaron una carta escrita de puño y letra por Oscar Mauricio Sosa, el presunto homicida.
"Aparentemente le habría dado unas pastillas a su hijo de 8 años, que sufría autismo severo. Y él confiesa en esa carta que le dio las pastillas y luego de ello procedió a quitarle la vida, ya que no podía seguir cuidándolo al chiquito", expresó Sale al respecto.
Y agregó: "Aparentemente, era el único que lo cuidaba y estaba llamado a Córdoba por un tema penal. O sea, que se terminaba el arresto domiciliario".
"Mi hijo no sufrió, yo me despedí, lo más importante que hay en mi vida es mi hijo y he tenido que hacer esto. Le di todas las pastillas, él se durmió, no sintió nada", expresó el presunto filicida.