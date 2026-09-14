La macabra hipótesis del crimen de Nicolás en Neuquén: una mentira como "carnada" y una golpiza frenética y mortal

El Ministerio Público Fiscal reconstruyó cómo habría sido asesinado Nicolás Agustín Sáez, de 21 años, cuyo cadáver fue encontrado calcinado en la meseta de Centenario, Neuquén, y los detalles de la hipótesis son escalofriantes.

El hallazgo de un cuerpo calcinado el viernes por la tarde generó conmoción en la ciudad de Centenario. Con el correr de las horas, se confirmó que se trataba de Sáez, quien se encontraba desaparecido desde el sábado 5 de septiembre.

Por el crimen resultó detenido un joven de su grupo de amigos, identificado con las siglas C.A.C., quien está acusado de haberlo llevado engañado hasta un lugar apartado para matarlo a golpes con una piedra.

Nicolás Agustín Sáez estaba desaparecido desde el sábado 5 de septiembre.

La hipótesis del crimen de Nicolás Sáez

La investigación sostiene que el homicidio ocurrió el sábado 5 de septiembre de 2026, alrededor de las 16:20.

Según la fiscal Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega, C.A.C. habría contactado a Nicolás para invitarlo a una supuesta reunión con dos mujeres. La relación de amistad habría sido determinante para que la víctima aceptara el encuentro.

El destino fue un sector cercano a Pucará al 730, próximo al basural y al lugar conocido como "Chile Loco". Una vez allí, el acusado habría conducido a Sáez hacia un cañadón ubicado debajo de la loma, en una zona aislada y de difícil acceso.

Fue en ese punto donde, de acuerdo con la acusación, C.A.C. atacó a Nicolás con una piedra de gran tamaño. La fiscalía sostuvo que le propinó al menos 12 golpes, hasta provocarle un traumatismo craneoencefálico que terminó causándole la muerte.

El hallazgo del cuerpo se produjo el viernes 11 de septiembre por la tarde en una zona aislada de Centenario.

El imputado habría permanecido en el lugar hasta comprobar que la víctima ya no respiraba y se retiró cerca de las 18:20, informa La Mañana de Neuquén.

La desaparición de Sáez había sido denunciada por su padre, Germán Tulio Sáez, en la Comisaría 20° del barrio Parque Industrial, donde había sido visto por última vez. La búsqueda comenzó a orientarse hacia Centenario después de que el último impacto de antena registrado por el teléfono celular del joven apareciera asociado a esa ciudad.

La investigación sumó luego otro elemento. Para la fiscalía, entre el 6 y el 11 de septiembre, el acusado habría regresado a la escena del crimen para mover el cuerpo, prenderlo fuego y colocarle dos neumáticos encima con el objetivo de ocultarlo y eliminar rastros que pudieran vincularlo con el homicidio.

La fiscal del caso, Lorena Juárez.

Acusación por el homicidio de Nicolás Sáez

La situación procesal de C.A.C. se definió durante la audiencia de formulación de cargos realizada el domingo pasado, cuando Juárez y Jávega solicitaron que fuera acusado por homicidio agravado por alevosía, en carácter de autor, y que permaneciera seis meses en prisión preventiva debido al riesgo de fuga y al posible entorpecimiento de la investigación.

Sin embargo, el juez de garantías Raúl Aufranc tuvo por formulados los cargos pero descartó la agravante de alevosía, tras lo cual la imputación quedó establecida como homicidio simple. El magistrado también hizo lugar al pedido de prisión preventiva, aunque por dos meses, un período menor al requerido por la fiscalía.