La primera semana de Pity Álvarez en su juicio: remeras con frases, papeles escritos, símbolos y atuendos

El "Pity" Álvarez concluyó este viernes la tercera jornada del juicio que enfrenta por el homicidio de Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz, de 36 años, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré de Villa Lugano.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados optó por no emitir declaraciones ante el tribunal sobre los hechos imputados y se limitó a responder sobre sus datos personales ante el juez titular, Gustavo Goerner, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, a lo largo de la primera semana de audiencias, que tuvo tres jornadas, el acusado prefirió expresarse a través de remeras con inscripciones, accesorios llamativos y anotaciones en papel.

Juicio al Pity Álvarez: Día 1

Durante la primera sesión frente al tribunal, el imputado estuvo somnoliento, una situación que el abogado defensor Javier Marino aprovehcó para solicitar la suspensión tras argumentar que su representado carecía de la capacidad necesaria para comprender el desarrollo del debate; no obstante, el tribunal desestimó el planteo y resolvió dar continuidad a la audiencia.

Para esta jornada, el cantante lució una remera con la leyenda "Y si esperás vas a entender", una frase que pertenece a la canción "Nunca quise", obra de su autoría grabada con el grupo Intoxicados.

Esto generó el rechazo de la familia de la víctima. Jacqueline y Marita Díaz, hija y hermana del fallecido, señalaron que el uso de estas frases en la sala de audiencias constituye una provocación deliberada.

En tanto, en pleno desarrollo de la primera jornada judicial el músico concentró su atención en una hoja donde trazó dibujos y anotó frases bajo el encabezado "Decisión", una enigmática producción que varios interpretaron como el borrador de un tema inédito.

En la hoja, se podía leer: "Van llegando los jueces, el fiscal me saludó. Él cree que hablo mal de él, no sé por qué. Es un día más y yo estoy muy tranquilo. Puedo arrojar la primera piedra"

Juicio al Pity Álvarez: Día 2

En la segunda sesión del debate, el acusado se mostró alerta y estuvo más atento a lo acontecido que en la jornada previa.

Al llegar, se sentó junto a sus abogados mientras llevaba una hoja de papel de tamaño oficio y una lapicera de tinta negra.

Además, llevaba lentes de sol negros y en su mano derecha tenía colocado un guante negro provisto de un dispositivo de iluminación LED. Antes de comenzar con la sesión, un secretario del tribunal le pidió al abogado defensor que se retire el guante y los lentes.

En paralelo, una periodista lo entrevistó y así pidió disculpas a la familia de la víctima.

Durante el desarrollo de la audiencia -que se extendió por casi cuatro horas con un breve receso-, el imputado se la pasó escribiendo un texto en letra imprenta minúscula. Las líneas iniciales del manuscrito decían la frase: "Y es así... la vida de un cordero es así...", un extracto del estribillo del tema Homero, de la banda Viejas Locas.

En el papel, se llegó a leer otra anotación: "Y un cordero no se canza alguna vez de ser presa y pasa ser el cazador. Nadie lo pensó, que un cazador cree ser el león, nadie se enfrentaría al león, pero algunos leones no saben quién sos".

Al final del texto, el Pity firmó en tipografía imprenta mayúscula: "Colgado 23/7/37".

A lo largo de la misma jornada, el acusado intercambió algunas palabras con el juez principal tras un receso. Indicó que se sentía "fatigado" pero dispuesto a continuar con la audiencia.

Solo se ausentó unos minutos del recinto para ir al baño durante la declaración vía zoom de su ex novia, Agustina Inbernoz, momento en que volvió a manifestar somnolencia.

En cuanto a su atuendo para esta segunda fecha, Álvarez vistió una remera de color rojo con la frase "La gente manda".

Según sus propias declaraciones en la previa del juicio oral, dicho concepto responde a una iniciativa proyectada para el 2028, enfocada en recitales a futuro cuya localización será determinada por la audiencia.



Al retirarse, se constató la presencia de la ilustración de un ojo trazado en la palma de su mano izquierda.

De acuerdo con precisiones brindadas por su entorno cercano, el acusado explicó que utiliza dicho pictograma -denominado como "el ojo que todo lo ve"- posicionando la palma hacia arriba en los momentos donde percibe una alteración o desconexión en su estado de conciencia, a fin de mantener una vía visual dentro del recinto.

Así las cosas, el imputado llevaba dibujada en su mano la runa Algiz, un símbolo de origen germánico antiguo, asociado en la literatura esotérica a la preservación y la defensa, que ha sido utilizado por el músico en sus proyectos artísticos y videos musicales.

Juicio al Pity Álvarez: día 3

La tercera audiencia estuvo marcada -una vez más- por los accesorios que eligió el cantante para presentarse ante el tribunal. Álvarez llevó una lupa y una cadena colgando decenas de llaves de su cuello.

En el transcurso de las audiencias, Álvarez estuvo acompañado por su hermana Silvina, un primo, su representante Santiago Ruiz y el abogado Sebastián Queijeiro.











