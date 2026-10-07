"La Toretto" quiso salir de su domiciliaria para trabajar y la familia de la víctima se opuso

La Justicia de La Plata rechazó que Felicitas Alvite, conocida como "La Toretto" salga dos veces por semana de su prisión domiciliaria para trabajar en un estudio jurídico, a menos de un mes del juicio por la muerte de Walter Armand.

La solicitud había sido presentada por sus abogados, que propusieron que la joven realizara tareas administrativas y de asistencia. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 platense consideró que, por la proximidad del debate, debía mantener las condiciones actuales de la prisión domiciliaria para garantizar que la acusada permanezca a disposición del proceso.

La familia de Walter Armand reclama Justicia.

El planteo generó una fuerte reacción entre los familiares de Walter, que esperan desde hace más de dos años el comienzo del juicio. Milton Armand, hermano de la víctima, calificó la solicitud como "una cargada" y cuestionó las condiciones en las que Alvite cumple el arresto domiciliario desde mayo de 2025.

"Es una cargada, como una tomada de pelo hacia nosotros, hacia la Justicia", sostuvo Milton en diálogo con la prensa local.

Además, cuestionó: "Una prisión domiciliaria sin tobillera es una prisión domiciliaria muy rara. Podía hacer lo que quiere. Todo muy injusto".

El juicio por la muerte de Walter Armand comenzará en noviembre

El debate oral está previsto para el 2 de noviembre y tendrá una duración de cinco días consecutivos. Allí se analizará la responsabilidad de Alvite por la muerte de Armand y también la situación de Valentina Velázquez, quien viajaba con ella aquella madrugada.

Antes de este pedido para trabajar en un estudio jurídico, Alvite ya había solicitado autorización para desempeñarse como niñera.

La representación de los familiares de Walter estará a cargo de los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando. La principal expectativa de la familia está puesta en que durante el juicio se pueda reconstruir lo ocurrido durante la madrugada del 12 de abril de 2024.

"Si bien ya son dos años, sabiendo que falta poco, vuelve todo. Es difícil, porque tenés que arrancar de nuevo a acordarte de todo. No te olvidás nunca", expresó Milton.

En caso de ser condenada, Alvite podría recibir una pena de entre 8 y 25 años de prisión. La Fiscalía sostiene que el hecho debe ser considerado como un homicidio simple con dolo eventual.

Las cámaras serán una de las principales pruebas

La madrugada del 12 de abril de 2024, Walter circulaba en su moto por la esquina de 13 y 532, en La Plata, cuando fue embestido por un Volkswagen Gol Trend conducido por Alvite. La víctima era músico y padre de familia.

Según la acusación, Alvite circulaba a alta velocidad y habría cruzado semáforos en rojo antes de impactar contra la moto de Armand. La Fiscalía considera que su conducta debe ser encuadrada como un homicidio simple con dolo eventual.

Las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron la secuencia previa al impacto serán una de las principales pruebas durante el debate. Para la familia, esos registros permitirán reconstruir los momentos anteriores a la muerte de Walter.

"No fue un accidente. Las cámaras lo mostraron todo", afirmó Milton.