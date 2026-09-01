Ladrón asesinó a una trabajadora con un destornillador y fue condenado a perpetua

Un ladrón fue condenado a prisión perpetua luego de haber sido considerado autor del asesinato de una mujer, de 36 años, y tras ser declarado culpable, de manera unánime, por un jurado popular.

El suceso se había registrado en 2020 en el oeste del conurbano bonaerense y la víctima, que recibió 31 puntazos aplicados con un destornillador, se desempeñaba como trabajadora en una estación de servicio. Las autoridades también sentenciaron a un cómplice del individuo.

Voceros judiciales revelaron que, días pasados, el Tribunal Oral en lo Criminal (T.O.C.) N° 1 de la jurisdicción resolvió condenar a prisión perpetua a Enzo Renee Aylan por la muerte de la víctima, identificada como Débora Angela Ríos.

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Según agregaron los informantes, además su cómplice Alexis Iván Matcovich recibió una pena de siete años y seis meses de cárcel.

Trascendió que Aylan fue sindicado de "Homicidio criminis causae" y Matcovich de "Robo calificado por el uso de arma".

Así fue el crimen

Ríos, quien era madre de un pibe de 13 años, fue agredida por los malvivientes a las 4 del 8 de junio de 2020 en el cruce de Montes de Oca y San Fernando, en el Barrio El Milenio, en momentos en los que se dirigía rumbo a una parada de colectivos para concurrir a su trabajo, en una estación de servicio en el norte del Gran Buenos Aires.

Por F.V.