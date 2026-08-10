Ladrón que había robado un coche murió abatido en un tiroteo con policías

Un ladrón, de 41 años, murió en un tiroteo con policías luego de haber robado un coche. El suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense y otro sospechoso logró fugar, supuestamente ileso.

Voceros judiciales revelaron que el hecho comenzó en el cruce de Bonifacio Arias y avenida Presidente Perón, cuando los individuos, que se hallaban armados, interceptaron a la víctima, de 40 años, a quien le sustrajeron un VW Up blanco, con el dominio finalizado en 840.

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Según agregaron los informantes, los malvivientes fugaron en el auto, hasta que empezaron a ser perseguidos por los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) y, al arribar a la esquina de Chaco y avenida Mitre, descendieron del vehículo.

Se originó un enfrentamiento armado





Trascendió que los hampones resolvieron esconderse en una finca del vecindario, originándose de inmediato un enfrentamiento armado.

Como consecuencia del tiroteo, uno de los sujetos resultó herido; en tanto que el otro asaltante consiguió escapar.

Minutos más tarde, el individuo baleado, de 41 años, debió ser conducido, de urgencia, al Hospital Zonal General de Agudos Doctor Ramón Carrillo, aunque finalmente perdió la vida, ya que había sido alcanzado por proyectiles en una de las piernas y en el estómago.

Al cabo del operativo, los uniformados consiguieron recuperar el rodado del damnificado y al fallecido le incautaron un revólver.

Se realizan diferentes procedimientos





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría segunda del distrito, de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en dicho vecindario con el objetivo de averiguar el paradero del marginal prófugo.

En forma preventiva, la causa penal se mantiene caratulada "Robo automotor calificado, atentado y resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de fuego".

Por F.V.

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