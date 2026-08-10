Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 10 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
ASALTO

Ladrón que había robado un coche murió abatido en un tiroteo con policías

El caso ocurrió en la zona sur del Gran Buenos Aires y otro sospechoso alcanzó a huir, presuntamente ileso.

Fernando Vázquez
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Un ladrón, de 41 años, murió en un tiroteo con policías luego de haber robado un coche. El suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense y otro sospechoso logró fugar, supuestamente ileso.

Voceros judiciales revelaron que el hecho comenzó en el cruce de  Bonifacio Arias y avenida Presidente Perón, cuando los individuos, que se hallaban armados, interceptaron a la víctima, de 40 años, a quien le sustrajeron un VW Up blanco, con el dominio finalizado en 840.

Todas las noticias de Crónica, en vivo

Según agregaron los informantes, los malvivientes fugaron en el auto, hasta que empezaron a ser perseguidos por los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) y, al arribar a la esquina de Chaco y avenida Mitre, descendieron del vehículo.

Se originó un enfrentamiento armado

Trascendió que los hampones resolvieron esconderse en una finca del vecindario, originándose de inmediato un enfrentamiento armado.

Como consecuencia del tiroteo, uno de los sujetos resultó herido; en tanto que el otro asaltante consiguió escapar.

Minutos más tarde, el individuo baleado, de 41 años, debió ser conducido, de urgencia, al Hospital Zonal General de Agudos Doctor Ramón Carrillo, aunque finalmente perdió la vida, ya que había sido alcanzado por proyectiles en una de las piernas y en el estómago.

Al cabo del operativo, los uniformados consiguieron recuperar el rodado del damnificado y al fallecido le incautaron un revólver.

Se realizan diferentes procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría segunda del distrito, de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en dicho vecindario con el objetivo de averiguar el paradero del marginal prófugo.

En forma preventiva, la causa penal se mantiene caratulada "Robo automotor calificado, atentado y resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de fuego".

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
Casi muere por una grave perforación intestinal, asegura que visitó el infierno y al volver dibujó su aterradora experiencia
RELATO

Casi muere por una grave perforación intestinal, asegura que visitó el infierno y al volver dibujó su aterradora experiencia

2
Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 10 de agosto, según las encuestas
FARÁNDULA

Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 10 de agosto, según las encuestas

3
Línea F del subte: qué barrios conectará y cómo se llamarán las estaciones
DETALLES

Línea F del subte: qué barrios conectará y cómo se llamarán las estaciones

4
Tiene 6 capítulos, está inspirada en una historia real y es la miniserie criminal más vista de Netflix
INTERESANTE

Tiene 6 capítulos, está inspirada en una historia real y es la miniserie criminal más vista de Netflix

5
La opinión de Luis Ventura: balance aprobado por unanimidad
FARÁNDULA

La opinión de Luis Ventura: balance aprobado por unanimidad

Últimas noticias de Policiales