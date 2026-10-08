Ladrones aprovecharon la despedida de Messi para desvalijar un departamento y quedaron filmados

Tres delincuentes aprovecharon el desarrollo del partido de despedida de Lionel Messi de la Selección argentina para ingresar a robar a un departamento que se encontraba vacío. El hecho delictivo ocurrió alrededor de las 18:30 en un edificio situado sobre la calle Humboldt al 2000, cuando la familia había salido hacia el Estadio Monumental.

De acuerdo con lo registrado por las cámaras de seguridad, los implicados entraron al edificio y tocaron varios timbres para comprobar si había personas en los departamentos.

Al llegar al primer piso y verificar que nadie respondía en la vivienda, uno de los sospechosos llamó a sus cómplices y forzaron la puerta de entrada.

Búsqueda de objetos de valor y registros de las cámaras





Posteriormente, los tres hombres subieron e ingresaron a la propiedad. Las imágenes muestran el momento exacto en que comenzaron a revisar el lugar en busca de objetos de valor.

Durante la secuencia dentro del departamento, uno de los delincuentes abrió un placard, mientras que otro revisó una mochila. Asimismo, se observa a uno de ellos tomar una computadora portátil perteneciente a la familia, instante en el que quedó registrado de frente por uno de los dispositivos de filmación.

Los tres hombres permanecieron dentro de la vivienda durante varios minutos y recorrieron otros sectores de la propiedad, entre ellos las habitaciones, las cuales quedaban fuera del alcance del ángulo de una de las cámaras.

El edificio no dispone de personal de seguridad privada ni cuenta con un sistema de monitoreo las 24 horas. No obstante, posee una cámara ubicada frente a la puerta principal que permitió captar parte del acceso de los involucrados.

Las grabaciones aportadas a la causa muestran con claridad los rostros de los tres hombres, tanto en el momento en que ingresaron a la propiedad horizontal como durante el desarrollo del robo.

Actualmente, la Policía analiza el material audiovisual con el fin de identificarlos y reconstruir la vía de escape utilizada para darse a la fuga.