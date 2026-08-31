Dramático: ladrones encapuchados asaltaron y raptaron al ex campeón de TC Walter Hernández

Seis ladrones armados y encapuchados asaltaron y raptaron al empresario agropecuario Walter Antonio Hernández, ex campeón de Turismo Carretera (T.C.), en un dramático suceso registrado el fin de semana en el sur de la Provincia de Buenos Aires. Los malvivientes fugaron y son buscados por los pesquisas policiales.

Voceros judiciales revelaron que el hecho se produjo cuando el ex deportista se hallaba junto a sus familiares en un establecimiento rural que está situado en las cercanías de la ruta provincial 88.

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Según agregaron los informantes, los individuos agredieron a golpes al hombre en la cabeza y en el estómago, y de inmediato lo obligaron a subir a su camioneta, llevándoselo privado de la libertad por diversos caminos de la zona.

Trascendió que finalmente esos marginales liberaron a Hernández, para luego huir en el mencionado vehículo, con varios anillos, una billetera que tenía documentación, alrededor de un millón de pesos y un aparato de telefonía celular.

Buscan a los delincuentes





Mientras tanto, los servidores públicos de la comisaría octava del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) marplatense y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de apresar a los sujetos que perpetraron el ilícito.

La trayectoria deportiva





Hernández, nacido el 21 de agosto de 1965 en la localidad bonaerense de Comandante Nicanor Otamendi, comenzó a competir en 1989 en la Fórmula Renault Argentina y, en 1993, como piloto de Ford, se consagró campeón en la categoría TC.

En la actualidad, la víctima, de 61 años, se desempeña como productor de papas.

Por F.V.

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