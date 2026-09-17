Ladrones encapuchados hirieron y trataron de asaltar a un comerciante que descargaba mercadería

Una banda delictiva integrada por tres ladrones encapuchados hirió e intentó asaltar a un comerciante frente a un quiosco, en un suceso registrado en el norte de la Provincia de Buenos Aires. Los policías lograron detener a dos sospechosos.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada como Daniel Oscar Meza, de 47 años.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo a las 9.15 del 14 de septiembre cuando ese hombre descargaba mercadería, a escasos metros de un quiosco, situado en Chacabuco al 1000, casi en el cruce con Ana Vélez de Estrada.

Los delincuentes hirieron a la víctima





Trascendió que, en dichas circunstancias, aparecieron en escena los tres marginales, quienes hirieron levemente en el estómago al damnificado y pretendieron apoderarse de su vehículo.

A raíz de la situación, Meza consiguió esconderse en una obra en construcción y entonces los delincuentes resolvieron escapar rápidamente a la carrera.

Se realizaron dos allanamientos





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de San Nicolás, con el apoyo de los miembros de la comisaría tercera del distrito, realizaron allanamientos en dos fincas ubicadas en Mujeres Argentinas al 1000 y en Berna al 100, oportunidad en la que apresaron a dos individuos, de 26 y de 53 años, respectivamente.

Al requisar las viviendas, los uniformados consiguieron incautar una campera inflable beige provista de una capucha, una campera deportiva inflable negra, un buzo deportivo azul con tres líneas blancas en las mangas, un par de zapatillas celeste y blancas, y 1,630 kilo de cogollos de marihuana.

Intervinieron en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo, tentativa de robo calificado e infracción a la ley N° 23.737", el doctor Patricio Matías Mugica Díaz, fiscal de la Unidad Funcional N° 14, y su colega Rubén Darío Giagnorio, de la Unidad Funcional N° 13, pertenecientes a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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