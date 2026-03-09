Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 9 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
ROBO

Ladrones asaltaron una barbería y huyeron disparando contra el frente del comercio

El caso ocurrió en la zona sur del Gran Buenos Aires y los policías apresaron luego a un sospechoso. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez

Tres ladrones perpetraron un asalto en una barbería y, antes de fugar, agredieron a balazos el frente del comercio, en un suceso registrado en el sur del conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales detuvieron luego a uno de los hampones.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el sospechoso, de 22 años, resultó apresado como saldo de un allanamiento realizado por los servidores públicos destinados en la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por autoridades de la Unidad Funcional N° 11 del distrito.

Todas las noticias de Crónica, en vivo:

Según agregaron los informantes, además los efectivos policiales redujeron a dos individuos, de 46 y de 25 años, debido a que atacaron a los uniformados durante el procedimiento.

De acuerdo a los trascendidos, el hecho se produjo a las 20.30 del 21 de febrero cuando tres sujetos armados, que se movilizaban a bordo de un VW Gol Trend, con el dominio finalizado en 107, arribaron a un negocio del rubro barbería, situado en Cangallo al 800, justo en el cruce con Zuviría.

Expediente

Consta en el expediente que dos de los marginales bajaron del auto y asaltaron tanto a los clientes del local como a varias personas que transitaban por el lugar, oportunidad en la que se apoderaron de una bicicleta Raleigh negra de rodado 29 con detalles verde fluo y de dos aparatos de telefonía celular.

El conductor del coche, antes de huir velozmente junto a sus cómplices, efectuó un disparo contra el frente del establecimiento.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo agravado por el uso de arma de fuego y robo agravado por su comisión en poblado y en banda", el magistrado Jorge Walter López, titular del Juzgado de Garantías N° 1 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V. 

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas
Noticias

Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

5
Se lanzó oficialmente la canción del Mundial 2026: Emilia Mernes, Carlos Vives, Wisin y Xavi presentan "Somos Más"
Noticias

Se lanzó oficialmente la canción del Mundial 2026: Emilia Mernes, Carlos Vives, Wisin y Xavi presentan "Somos Más"

Últimas noticias de Policiales