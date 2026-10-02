Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 2 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
TESTIMONIO

Las advertencias de Aixa sobre su ex: "Hoy cuento, mañana no se"

Un año antes había publicado en sus redes a Alejandro Daniel Sofía. Quería alertar a otras chicas.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Aixa Dana Mili, de 20 años, había advertido públicamente sobre la violencia que, según denunció, había sufrido por parte de su ex pareja Alejandro Daniel Sofía. La joven fue encontrada sin vida el miércoles en su vivienda de Dique Luján, partido bonaerense de Tigre.

Durante diciembre de 2025, Aixa publicó en su perfil de Facebook un extenso mensaje para denunciar a Sofía. Allí contó que el hombre se había tornado agresivo después de que ella se negara a retomar la relación.

"Vengo a escrachar a este hdp que me quiso matar", escribió la joven al comenzar la publicación. Luego identificó a Sofía como su exnovio y relató que el episodio había ocurrido alrededor de las 22 horas.

&nbsp;Alejandro Daniel Sofía detenido acusado del femicidio.&nbsp;
 Alejandro Daniel Sofía detenido acusado del femicidio. 

Según el relato de Aixa, durante aquella conversación Sofía comenzó a insultarla porque ella se negaba a volver con él. La joven decidió hacer pública la situación y explicó los motivos que la habían llevado a denunciarlo.

La denuncia y la perimetral

En el mismo mes, Aixa confirmó que había realizado una denuncia formal contra su expareja. También aseguró que se había establecido una medida perimetral para impedir que Sofía se acercara a ella y a su domicilio.

"Estoy bien y gracias a Dios viva", escribió entonces la joven. En aquella publicación también explicó por qué había decidido contar lo ocurrido públicamente: "Lo comparto por acá porque le puede pasar a cualquier chica".

El mensaje terminaba con una frase que hoy vuelve a tomar relevancia después de su muerte: "Hoy cuento, mañana no sé". La publicación había sido realizada aproximadamente un año antes de que Aixa fuera asesinada.

El hallazgo y la detención

El miércoles, Aixa fue encontrada muerta dentro de su vivienda ubicada sobre la calle 12 de Octubre al 800. El médico de Policía certificó su fallecimiento.

La investigación avanzó sobre Sofía, quien el jueves fue detenido en Tigre. El hombre estaba prófugo y fue localizado mientras permanecía oculto en la casa de su abuela.

Sofía quedó detenido como principal sospechoso del femicidio. La investigación busca determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde la joven fue encontrada sin vida.

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
Adelanto del calendario de pagos de octubre para jubilados con haberes superiores a la mínima
PREPARATE

Adelanto del calendario de pagos de octubre para jubilados con haberes superiores a la mínima

2
Confirmaron el bono de octubre y cuánto cobrarán los jubilados con el aumento
EXTRA

Confirmaron el bono de octubre y cuánto cobrarán los jubilados con el aumento

3
ANSES cambia el calendario de jubilados por el feriado: así quedan las fechas de cobro de octubre 2026
AJUSTE

ANSES cambia el calendario de jubilados por el feriado: así quedan las fechas de cobro de octubre 2026

4
Confirmaron en qué fecha terminan las clases en Buenos Aires y así quedó el calendario escolar 2026
MIRÁ

Confirmaron en qué fecha terminan las clases en Buenos Aires y así quedó el calendario escolar 2026

5
Carrió denunció penalmente a Javier Milei por violencia de género y abuso de autoridad tras sus ataques a una periodista
DENUNCIA

Carrió denunció penalmente a Javier Milei por violencia de género y abuso de autoridad tras sus ataques a una periodista