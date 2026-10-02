Las advertencias de Aixa sobre su ex: "Hoy cuento, mañana no se"

Aixa Dana Mili, de 20 años, había advertido públicamente sobre la violencia que, según denunció, había sufrido por parte de su ex pareja Alejandro Daniel Sofía. La joven fue encontrada sin vida el miércoles en su vivienda de Dique Luján, partido bonaerense de Tigre.

Durante diciembre de 2025, Aixa publicó en su perfil de Facebook un extenso mensaje para denunciar a Sofía. Allí contó que el hombre se había tornado agresivo después de que ella se negara a retomar la relación.

"Vengo a escrachar a este hdp que me quiso matar", escribió la joven al comenzar la publicación. Luego identificó a Sofía como su exnovio y relató que el episodio había ocurrido alrededor de las 22 horas.

Alejandro Daniel Sofía detenido acusado del femicidio.

Según el relato de Aixa, durante aquella conversación Sofía comenzó a insultarla porque ella se negaba a volver con él. La joven decidió hacer pública la situación y explicó los motivos que la habían llevado a denunciarlo.

La denuncia y la perimetral

En el mismo mes, Aixa confirmó que había realizado una denuncia formal contra su expareja. También aseguró que se había establecido una medida perimetral para impedir que Sofía se acercara a ella y a su domicilio.

"Estoy bien y gracias a Dios viva", escribió entonces la joven. En aquella publicación también explicó por qué había decidido contar lo ocurrido públicamente: "Lo comparto por acá porque le puede pasar a cualquier chica".

El mensaje terminaba con una frase que hoy vuelve a tomar relevancia después de su muerte: "Hoy cuento, mañana no sé". La publicación había sido realizada aproximadamente un año antes de que Aixa fuera asesinada.

El hallazgo y la detención

El miércoles, Aixa fue encontrada muerta dentro de su vivienda ubicada sobre la calle 12 de Octubre al 800. El médico de Policía certificó su fallecimiento.

La investigación avanzó sobre Sofía, quien el jueves fue detenido en Tigre. El hombre estaba prófugo y fue localizado mientras permanecía oculto en la casa de su abuela.

Sofía quedó detenido como principal sospechoso del femicidio. La investigación busca determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde la joven fue encontrada sin vida.