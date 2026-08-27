Las curiosas exigencias desde prisión del hombre acusado de haber abusado y embarazado a su hijastra de 11 años

Alberto Martín Del Valle, acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra cuando ella tenía 11 años y de haberla dejado embarazada, realizó dos exigencias a la Justicia desde la comisaría de Coronel Pringles.

El hombre, quien fue detenido tras permanecer 14 años en condición de prófugo, presentó una serie de reclamos en relación a su alojamiento en la cárcel y su defensa oficial interpuso un habeas corpus para pedir su liberación.

Alberto Martín Del Valle estuvo 14 años prófugo de la Justicia.

Las exigencias del detenido a la Justicia

Del Valle, de 56 años, solicitó una celda individual para estar separado del resto de los detenidos y que, en caso de ser trasladado a una unidad penitenciaria, sea una cerca de su familia, en el Gran Buenos Aires.

El planteo fue formulado como un "traslado por acercamiento familiar" y apunta a mantenerlo próximo a los vínculos que construyó durante los años en los que permaneció prófugo.

El acusado se encuentra detenido en la comisaría de Coronel Pringles tras haberse descartado un traslado a Bahía Blanca por cuestiones de seguridad, debido a la presencia de allegados a la víctima y de periodistas en la sede de la Fiscalía.

El hombre está acusado de haber violado y embarazado a su hijastra de 11 años.

Su defensa pide liberarlo

Su abogado presentó un habeas corpus y sostuvo que el delito de abuso sexual por el cual era buscado habría prescripto en 2022, según una resolución de la jueza de Garantías Claudia Olivera, que fue apelada y aún debe ser revisada.

Al margen de este planteo, el Ministerio Público informó la existencia de otra imputación que podría sostener el arresto, que es un incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

Del Valle era buscado desde 2009.

La detención de Del Valle

El expediente detalla que los abusos sexuales se cometieron de forma reiterada en perjuicio de su hijastra desde 2009, cuando la menor tenía 11 años.

Según la pesquisa, Del Valle cometía los abusos bajo amenazas de muerte, con un arma de fuego.

Tras enterarse que menor de edad había quedado embarazada, el acusado intentó someterla a un aborto clandestino mediante el uso de una sonda.

Finalmente, una prueba de ADN determinó un 99,9% de paternidad biológica. Desde ese entonces, De Valle permaneció 14 años prófugo, hasta que el pasado domingo cayó en un procedimiento realizado por la DDI de Dolores en un complejo de departamentos de Florencio Varela.