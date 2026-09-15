Las estafas virtuales son cada vez más "inteligentes": así te engañan con el uso de la IA

Los mecanismos de fraude digital se actualizan a un ritmo cada vez más acelerado. Hasta hace unos pocos años, el engaño consistía en mensajes genéricos y links que dirigían hacia sitios apócrifos donde el usuario caía en la trampa. Ahora la metodología evolucionó hacia comunicaciones personalizadas que aprovechan bases de datos y recursos de inteligencia artificial.

En la Argentina, las estadísticas oficiales reflejan que en el año 2024 se realizaron más de 34.000 denuncias por delitos informáticos, cifra que representa un incremento del 21,1% con respecto al año anterior, de acuerdo con la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci).

Si bien los antiguos mensajes de texto mal redactados o con faltas de ortografía que presentaban argumentos inverosímiles facilitaban la detección temprana de una posible estafa, las tácticas actuales integran ingeniería social y automatización tecnológica para lograr un mayor nivel de persuasión. Entre los engaños más comunes se encuentran el fraude online, la usurpación de identidad, el acceso ilegítimo a perfiles y las estafas a través de plataformas digitales.

Las estafas virtuales utilizan cada vez más la IA (Freepik).

A dichas prácticas se sumó la utilización de herramientas de inteligencia artificial, como la clonación de voz, imágenes y videos falsos. Los ciberdelincuentes incorporaron estas metodologías a la trampa clásica: el uso de aplicaciones de mensajería instantánea para simular la identidad de un familiar o allegado, aunque ahora lo hacen mediante audios que imitan con precisión los tonos, pausas y modismos característicos de esta persona.

El propósito es inducir una respuesta emocional inmediata capaz de forzar una decisión impulsiva antes de que la víctima pueda corroborar los hechos. Para incrementar su credibilidad, los estafadores recolectan información pública que aparece en las redes sociales, tales como vínculos familiares, actividades cotidianas, datos personales y sitios frecuentados.

Frente a este escenario, los especialistas en ciberdelitos señalan que la verificación previa se convirtió en el principal mecanismo de resguardo. Ante solicitudes de dinero, se aconseja interrumpir el canal de comunicación y contactar al involucrado por una vía alternativa.

Amenaza

La integración de inteligencia artificial generativa les ofreció a los delincuentes una forma de profesionalizar el cibercrimen. Este nuevo fenómeno se ve reflejado en el Informe sobre Fraude de Identidad 2025-2026 de Sumsub, el cual reportó un incremento regional del 180% en fraudes avanzados basados en identidades sintéticas.

En la Argentina, a pesar de una retracción del 20% en el volumen de incidentes, los ataques adquirieron mayor complejidad al registrar un aumento del 183% en maniobras de ingeniería social y del 66% en el empleo de "deepfakes".

Los ciberdelincuentes utilizan IA para simular caras y voces de familiares de las víctimas (Freepik).

Los ataques mediante estos mecanismos abarcan desde documentos y fotografías falsificadas hasta la utilización de "vishing", cuando un supuesto cliente o usuario de un servicio contratado o de un banco realiza un llamado con datos robados para vulnerar los controles de los centros de atención telefónica. Esta evolución desafía los protocolos tradicionales de verificación implementados por entidades bancarias, billeteras virtuales y plataformas de comercio digital.

En relación con esta problemática, Sebastián Stranieri, CEO de VU, una compañía de ciberseguridad, señaló: "El fraude se trata de fabricar identidades humanas desde cero; frente a medios sintéticos y deepfakes que burlan los reconocimientos faciales básicos, nuestra única defensa es certificar de manera irrefutable que hay una persona viva interactuando en tiempo real del otro lado de la pantalla".

La contraseña familiar

Ante la masificación de los sistemas de imitación de voz y rostros, surgió una medida de prevención efectiva para implementar en los hogares. La misma consiste en establecer previamente una contraseña o frase secreta acordada exclusivamente entre los integrantes de la familia. Esta clave opera como un filtro de validación adicional frente a comunicaciones imprevistas que reporten supuestas emergencias o accidentes.

Los expertos recomiendan que esta contraseña compartida no refiera a datos fácilmente accesibles en internet, tales como fechas de cumpleaños/nacimientos o nombres de mascotas. Asimismo, los especialistas aconsejan registrar la consigna en un papel escondido en un lugar que sólo el núcleo familiar conozca.