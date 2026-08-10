Las impactantes fotos de las lesiones de la joven acusada del crimen de su novio en Chaco: qué dijo la familia de la víctima

El expediente por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia sumó nuevos elementos vinculados con la situación de Victoria Luz Cantero, detenida e imputada por el homicidio de su pareja ocurrido el 2 de agosto en Chaco.

Se trata del resultado del examen físico realizado a Cantero por la División Medicina Legal de la Policía del Chaco, el mismo día del asesinato de Álvarez Guardia, y que cuenta con la firma del médico policial Adrián Avalos.

Qué arrojó el examen físico de Cantero

El informe médico consignó distintas lesiones, como: "Eritema y excoriación superficial en región escapular izquierda, eritema en región escapular derecha, equimosis en cara anterior tercio medio de brazo izquierdo, excoriación en pliegue de codo derecho, eritema en ambas rodillas".

De acuerdo con la evaluación, las marcas tenían "varias horas de evolución y como las producidas por traumatismo con o contra elemento duro, que de evolucionar favorablemente sin mediar complicaciones se estima que curaran en 10 días, sin días de incapacidad laboral".

El documento también dejó asentado un dato relevante para la investigación, según publica Diario Norte: la imputada, de 25 años, no presentaba "signos clínicos de intoxicación alcohólica" al momento del examen.

Las lesiones en el cuerpo de Victoria Cantero.

Qué sostiene la familia de Julián Álvarez Guardia

La existencia de estas lesiones abrió una discusión dentro de la causa, especialmente ante la posibilidad de que la defensa de Cantero intente sostener que la joven reaccionó frente a una supuesta agresión de su pareja.

Sin embargo, familiares de la víctima de 29 años plantearon otra hipótesis respecto del origen de las marcas: según sostienen, en caso de comprobarse que las lesiones existieron, Cantero pudo habérselas provocado mientras permanecía detenida.

La cuestión adquiere importancia porque podría formar parte de la estrategia defensiva para intentar instalar que se trató de una reacción ante una agresión previa de Álvarez Guardia.

En este sentido, la fiscal Ana González de Pacce había revelado un supuesto comentario que Cantero habría realizado a los policías mientras se encontraba hospitalizada: que se defendió porque su novio le había roto el teléfono celular.

No obstante, ese comentario no constituye una declaración judicial y, por lo tanto, no tiene el mismo valor que un testimonio realizado de manera formal ante las autoridades judiciales.

Una de las lesiones en el cuerpo de Victoria Cantero, según arrojó el examen físico.

La pericia psiquiátrica de Victoria Cantero

Otro de los elementos incorporados al expediente es la evaluación psiquiátrica practicada a Cantero. El estudio fue realizado el miércoles 5 de agosto por profesionales del Instituto Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia del Chaco.

Durante la evaluación se analizaron diferentes aspectos del funcionamiento psíquico de la imputada, entre ellos la memoria, la atención, la orientación, la afectividad, el juicio y el raciocinio.

Según el documento incorporado a la investigación, los resultados obtenidos en cada uno de los aspectos examinados se encontraron "dentro de límites normales" o "sin particularidades", y no arrojaron alteraciones en las funciones mentales ni elementos considerados patológicos.

La conclusión de la pericia fue determinante respecto de su capacidad psíquica: la imputada "comprende la criminalidad de sus actos y tiene capacidad para dirigir sus acciones".

De esta manera, el estudio psiquiátrico descarta, en principio, que la acusada pueda ser considerada inimputable por motivos relacionados con su estado mental.