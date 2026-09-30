Las hipótesis sobre la muerte de Timotea: desde un deceso natural hasta un crimen seguido de robo

Timotea Sandoval, de 75 años, fue hallada sin vida el martes al mediodía en su casa de Resistencia, Chaco, y por el caso fue detenido un vecino de 28, aunque la investigación aún no pudo establecer si se trató de un deceso natural o de un crimen.

El cuerpo fue hallado en el inmueble ubicado en la intersección del pasaje Julio Tort y la calle Fortín y Los Pozos, después de que un habitante del barrio alertara a la Policía sobre gritos provenientes de esa propiedad.

La mujer fue encontrada tendida de espaldas y, de acuerdo con los primeros datos incorporados al expediente, presentaba lividez cadavérica en la zona del cuello y el rostro. A su lado había una almohada que quedó bajo análisis.

Según explicó el fiscal de género Jorge Cáceres Olivera a Diario Chaco, el detenido es vecino de Timotea, vive a pocos metros y tiene llaves de la casa de la mujer porque solía ayudarla con mandados y otras tareas a cambio de alimentos.

"No podemos determinar aún la causa de muerte. Entendemos que la persona que está detenida podría ser el autor material del fallecimiento de la señora, pero eso lo determinará la autopsia", explicó Cáceres Olivera.

Sigue la investigación por la muerte de Timotea Sandoval.

Hipótesis

La primera línea de investigación contempla que el hombre haya encontrado a Timotea ya fallecida y que haya intentado llevarse objetos de la vivienda. "Había varias cajas y electrodomésticos acopiados en la puerta de la casa, listos para ser llevados", señaló el funcionario.

La segunda hipótesis apunta a que el sospechoso haya intentado robarle a la mujer y que, durante ese episodio, se haya producido la muerte. "Puede que el fallecimiento se haya dado por una asfixia mecánica con la almohada que encontramos en el lugar", explicó.

Cáceres Olivera sostuvo que no cuenta con elementos suficientes para descartar tanto un homicidio como una muerte natural, y remarcó que será la autopsia la que permita avanzar sobre la causa del fallecimiento. "No puedo desechar tan tempranamente ninguna hipótesis", expresó.

El barrio donde ocurrió la muerte de Timotea, en Chaco.

Quién es el detenido

El hombre, identificado con las siglas L.L.A., cuenta con antecedentes judiciales, como causas vinculadas con violencia, estupefacientes, narcotráfico, desobediencia, hurto y robo.

Entre los antecedentes mencionados por Cáceres Oliva figura una causa por lesiones en la Fiscalía N° 6 correspondiente a 2020, otra por desobediencia judicial, un hurto de 2023, una causa por infracciones a la Ley 23.737 de Estupefacientes y otra por robo.