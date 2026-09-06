Las macabras hipótesis del crimen de Cecilia Lazcano: un tercero en la sombra y una novia bajo sospecha

A casi dos meses del crimen de Cecilia Emilce Lazcano, la adolescente de 16 años asesinada en una casilla abandonada de la antigua estación de Alvear, en Corrientes, la Justicia comenzó a trazar sus primeras hipótesis. Dos líneas ganan fuerza: la existencia de un posible tercer involucrado y la de la novia del acusado como instigadora del ataque.

Del misterioso "Max" a la hipótesis de la novia celosa

La figura de un tercero surgió del análisis de los chats entre J.G. y N.Y.L., los dos adolescentes imputados, en las horas previas y posteriores al crimen. "Yo te doy las fotos y videos, y se las muestras a él", escribió el joven a su pareja el 14 de julio, dos días antes del asesinato. Los investigadores sospechan que J.G. debía fotografiar el cuerpo de Cecilia para enviárselo a esa persona.

Horas más tarde, la pareja reveló la identidad del sujeto: "Dile a Max que si quiere decirte algo que me contacte", advirtió el adolescente. En otro pasaje, el atacante mostró preocupación por su reacción: "Max me va a querer ahorcar", y agregó que era "mejor decirle a él, que mueve un dedo y arregla todo". Pese a las referencias, la Justicia aún no logró identificar a esta persona ni probó que haya participado del plan.

La segunda línea apunta a que el crimen habría sido impulsado por N.Y.L. Esta teoría se consolidó tras la Cámara Gesell de M., la amiga que recibió a Cecilia la noche anterior al asesinato, quien declaró que la imputada estaba celosa de la víctima. Según la investigación, Cecilia atravesaba un mal momento anímico, y la pareja se habría aprovechado de esa situación para planear el crimen e intentar que el ataque pareciera un acto autoinfligido. El fiscal Facundo Cabral mantiene abiertas todas las líneas.

Las últimas horas de Cecilia

El 15 de julio por la tarde, la joven salió con M. para sumarse a la caravana por el triunfo de la Selección ante Inglaterra en el Mundial. Cerca de las 23 llegaron a la casa de su amiga, donde cenaron y se fueron a dormir.

A la madrugada siguiente, alrededor de las 3.05, una cámara de seguridad registró a Cecilia saliendo sola de la vivienda. A las 3.28, otra la captó junto a J.G., que vestía un buzo oscuro y llevaba una pala en la mano. Según la reconstrucción judicial, el adolescente la llevó engañada hasta las vías del ferrocarril.

Entre las 3.30 y las 4.50, de acuerdo con la fiscalía, J.G. atacó a la joven y le provocó un profundo corte en el cuello, para luego realizarle cortes en las muñecas y aparentar que ella misma se había lastimado. Malherida, Cecilia logró salir de la casilla y caminó hasta la casa de una vecina, a unos 80 metros, mientras el atacante se daba a la fuga.

Personal policial llegó cerca de las 5.50. Por la gravedad de las lesiones, la menor solo pudo responder con gestos quién la había atacado. Fue trasladada al Hospital de Santo Tomé y falleció ese mismo día durante su derivación a la capital provincial.

J.G. quedó imputado como autor material de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía y permanece alojado en el Centro de Contención Juvenil de Corrientes. Su novia, imputada como coautora, recibió este jueves la prisión domiciliaria y seguirá el proceso en una casa de Santo Tomé, pese al reclamo de la familia de la víctima.