Le dieron cinco puñaladas en la espalda y en el hospital evitó hablar del ataque

Un hombre de 27 años fue apuñalado cinco veces en la espalda y terminó internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) de Mar del Plata luego de ser trasladado de urgencia desde el barrio General Belgrano.

La víctima aseguró inicialmente que había sido atacada durante un intento de robo, pero después decidió no brindar detalles sobre lo ocurrido.

El ingreso al centro de salud se registró el martes. Cuando los médicos lo atendieron en la guardia, constataron que presentaba cinco heridas de arma blanca en la espalda: cuatro estaban ubicadas del lado izquierdo y una del lado derecho.

El hombre manifestó en un primer momento que había sido víctima de un intento de asalto en la zona de Yapeyú y Tripulantes del Fournier.

Sin embargo, al momento de prestar declaración, el joven optó por no brindar detalles sobre lo sucedido.

Mientras permanece internado en el Higa, el caso quedó bajo investigación judicial. La intervención inicial estuvo a cargo del personal del Destacamento policial del hospital, que tomó conocimiento de la situación a partir del ingreso del herido.

La fiscal Florencia Salas dispuso la formación de una causa por averiguación de ilícito. La medida busca establecer qué ocurrió y determinar si existió un delito detrás de las lesiones que sufrió el hombre.