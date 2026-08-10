Brutal ataque: le dispararon a un barrendero que se resistió al robo de su bicicleta

Un barrendero de 56 años fue víctima de un ataque a tiros en un asalto en la ciudad de Neuquén durante la madrugada del sábado, cuando se dirigía al punto de encuentro con sus compañeros para comenzar su jornada laboral.

Varios delincuentes lo interceptaron y le exigieron la bicicleta pero ante su negativa, uno de ellos disparó contra él. El hecho, que la Justicia investiga como un intento de robo agravado, dejó al trabajador internado en estado grave.

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El disparo impactó en uno de los laterales del cuerpo de la víctima, a la altura de las costillas. Personal médico constató lesiones en el colon, un riñón y una vértebra, producto de la trayectoria del proyectil.

Trasladado de urgencia al Hospital Castro Rendón, el hombre identificado como Mario Prieto debió someterse a una operación que se extendió por más de tres horas debido a la magnitud de las heridas. Desde entonces permanece internado en terapia intensiva.

Su esposa, Mirta, relató que Prieto abrió los ojos, la reconoció y a una de sus hijas. "Le hacíamos preguntas y con su cabecita respondía por sí o por no, o nos apretaba la mano", contó la mujer en diálogo con LM Neuquén.

También describió el instante en que su marido volvió a mostrarse consciente frente a ella: "Cuando me vio, se emocionó y se puso a llorar".

El estado de la víctima, según la mujer, mejoró de manera notoria en comparación con las horas posteriores al ataque. "Me siento un poquito más aliviada, respirando un poco más. Yo noto una buena mejoría. A comparación de cómo estaba ayer, mejoró muchísimo", expresó.

Pese al avance, la familia aguarda definiciones médicas sobre las secuelas que podría dejar la lesión en la columna. "Él no se puede mover, tiene que estar boca arriba, no tiene que hacer ningún movimiento. Todavía no sabemos qué va a pasar con la vértebra", explicó la mujer.

Buscan a los sospechosos

La reconstrucción del hecho indica que un grupo de delincuentes sorprendió a Prieto y le exigió la bicicleta. La negativa del trabajador derivó en el disparo, tras el cual los atacantes escaparon del lugar. La causa quedó en manos de la Brigada de Investigaciones y del Departamento Delitos.

El propio damnificado alcanzó a declarar ante los investigadores que vio alejarse a tres personas luego del ataque, un dato que coincide con la información reunida hasta el momento por la Policía. Por el momento no hay personas demoradas ni detenidas, y la búsqueda de los responsables continúa en marcha.

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