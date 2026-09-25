Le disparó a un hombre en la cabeza y después baleó al hermano

Un hombre quedó imputado por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y abuso de armas después de haber disparado tres veces contra otro hombre en el barrio Gregorio Álvarez de Neuquén y, minutos después, efectuar otros seis tiros contra el hermano de la víctima. El primer ataque provocó una herida en la cabeza que puso en riesgo la vida del hombre, quien continúa internado.

El ataque a tiros contra los dos hermanos

Según la acusación presentada por la fiscal Lucrecia Sola, el primer episodio ocurrió el 15 de septiembre cerca de las 8:22. La víctima estaba sentada dentro de un vehículo abandonado que pertenecía a su familia cuando el acusado, identificado por sus iniciales L.A.L.S., llegó al lugar en bicicleta.

En ese momento, el imputado habría efectuado tres disparos en dirección al hombre. Dos proyectiles impactaron contra la puerta trasera izquierda del vehículo, mientras que el tercero alcanzó a la víctima en el pómulo izquierdo.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, la bala ingresó por el maxilar y quedó alojada en el lóbulo témporo-parietal derecho. La lesión provocó una hemorragia que puso en peligro la vida del hombre.

Actualmente, la víctima permanece internada y todavía no se puede determinar si sufrirá secuelas permanentes o una deformación facial como consecuencia del disparo. La herida también le provocó una incapacidad para realizar sus tareas habituales por un período superior a un mes.

Minutos después del primer ataque, el hermano del hombre herido se dirigió hacia la vivienda del acusado, ubicada a unas dos cuadras del lugar donde se produjeron los primeros disparos. Cuando se aproximaba al domicilio, L.A.L.S. habría efectuado otros seis tiros directamente contra él.

Ninguno de esos proyectiles alcanzó al segundo hombre, aunque la Fiscalía consideró que la conducta configura un segundo hecho y atribuyó al acusado el delito de abuso de armas. La fiscal sostuvo que ambos episodios deben ser considerados en concurso real y que L.A.L.S. actuó como autor.

Prisión domiciliaria y medidas para proteger a las víctimas

Tras la formulación de cargos, Sola solicitó seis meses de prisión preventiva. Para fundamentar el pedido, planteó riesgos de fuga, de entorpecimiento de la investigación y de peligro para las víctimas y su entorno.

Sobre la posibilidad de fuga, la fiscal señaló que el acusado permaneció oculto durante varios días después de los hechos y que recién se presentó ante el Departamento de Seguridad Personal el 22 de septiembre. También sostuvo que enfrenta una expectativa de pena que parte de cinco años y seis meses de prisión efectiva.

La Fiscalía también advirtió que el arma de fuego presuntamente utilizada todavía no fue encontrada. Sola sostuvo que algunas personas podrían verse condicionadas por la influencia del acusado y que vecinos del barrio manifestaron temor de aportar información a la investigación.

Como tercer argumento, la fiscal mencionó el riesgo para las víctimas y su entorno, a partir de los disparos efectuados contra los dos hermanos y de las amenazas que, según expuso durante la audiencia, se produjeron durante los hechos investigados.

La defensa rechazó el pedido de prisión preventiva y propuso que el acusado cumpliera una detención domiciliaria con monitoreo electrónico y prohibición de contacto con las víctimas y otras personas vinculadas con el expediente. Finalmente, la jueza Carina Álvarez impuso seis meses de prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Hasta que el dispositivo sea colocado, la magistrada ordenó una consigna policial permanente en la vivienda donde el acusado cumplirá la medida. También dispuso que no pueda comunicarse ni mantener contacto con la familia de las víctimas, vecinos u otras personas relacionadas con la causa.

La investigación continuará con la búsqueda del arma, la incorporación de testimonios y las pericias necesarias para establecer cómo evoluciona el estado de salud del hombre que permanece internado.