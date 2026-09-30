Le hizo un reclamó a su pareja por mensajes que recibió y él la mató a puñaladas

Una mujer de 38 años fue asesinada al recibir más de diez puñaladas por parte de su pareja luego de una discusión que mantuvieron cuando la víctima le recriminó sobre el contenido de unos mensajes que había recibido en su celular.

La víctima, identificada como Romina Cardozo, había ingresado de urgencia al Hospital Belgrano de la localidad bonaerense de San Martín el martes por la tarde, pero a pesar de los esfuerzos médicos, no pudieron salvarla.

Según la primera reconstrucción, el hombre habría sacado un arma blanca durante la discusión, con la cual atacó en varias oportunidades a la mujer. Luego de esto, intentó prender fuego el cuerpo y se quitó la vida. El agresor tenía 22 años.

Un vecino descubrió las llamas que se habían producido en el interior del domicilio e intentó sofocarlas, y cuando ingresó a la vivienda, descubrió que la mujer estaba tirada en el piso en grave estado a pocos metros del cuerpo del agresor.

Los propios vecinos de la mujer decidieron trasladarla de urgencia al centro de salud, donde minutos más tarde constataron el deceso y sacaron de la casa el cuerpo del hombre, identificado como Aron.

Tras el femicidio seguido de suicidio, los investigadores del caso buscan reconstruir cómo fueron los minutos previos al ataque para determinar las circunstancias en las que se produjeron los hechos.

Los testigos del hecho detallaron que la mujer tenía dos hijos: una nena que vivía en la misma vivienda donde ocurrió el femicidio y un varón que vivía con su padre, mientras que el femicida estuvo preso desde los 16 años, que había recuperado la libertad en los últimos meses y que tenía un problema con el consumo de estupefacientes.



