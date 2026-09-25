Le ofrecieron prisión domiciliaria y pidió ir a la cárcel para no volver a su casa

Un imputado había recibido arresto domiciliario por una causa que investiga amenazas, abuso de armas y hurto en Puerto Madryn, en Chubut. Pero rechazó la medida ante la jueza.

La magistrada Patricia Reyes dispuso la apertura de una investigación contra Rafael Aidar "Rafi" Chávez, acusado de abuso de armas, hurto y dos hechos de amenazas en contexto de violencia de género.

Según la imputación de la fiscal María Angélica Cárcano, entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de septiembre, Chávez habría agredido a su expareja, le habría robado el teléfono celular y la habría amenazado.

Después, el hombre se dirigió hasta la vivienda de familiares de la mujer y efectuó dos disparos contra el domicilio. El ataque ocurrió luego de que su expareja se negara a salir para hablar con él.

La jueza le dio la prisión domiciliria pero el acusado la rechazó.

Horas más tarde, Chávez regresó al lugar y amenazó con prender fuego la vivienda y matarlos. Finalmente, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Durante la audiencia, la jueza Reyes consideró que existían elementos suficientes para sostener, en esta etapa inicial del proceso, la probabilidad de autoría. También tuvo por acreditados los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación planteados por la Fiscalía.

Rechazó el arresto domiciliario

Otro de los argumentos de la magistrada fue que, ante una eventual condena, la pena sería de cumplimiento efectivo. Para llegar a esa conclusión, tuvo en cuenta que Chávez registra múltiples antecedentes y fue declarado reincidente.

Frente a ese escenario, Reyes dispuso una medida de coerción y, entre las alternativas previstas por el Código Procesal Penal, hizo lugar al planteo de su defensor particular, Fabián Gabalachis, para que cumpliera arresto domiciliario.

Sin embargo, Chávez rechazó esa posibilidad durante la audiencia y pidió permanecer detenido en una cárcel. Explicó que tenía un desalojo previsto y que no contaba con personas que pudieran asistirlo.

Ante la negativa del imputado a cumplir con el arresto domiciliario, la jueza resolvió finalmente que permaneciera detenido en un establecimiento carcelario. "Yo había hecho lugar al pedido de su defensor, pero usted la está rechazando", le señaló Reyes durante la audiencia.